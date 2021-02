Tesla Roadster : la production repoussée à 2022

Publicité

Annoncé en 2017 par Elon Musk, PDG de la société automobile Tesla, le modèle Roadster était prévu pour 2020. Cependant, on apprend que la production ne commencera pas avant 2022.

Source : Tesla

La commercialisation du Roadster à nouveau repoussée

Le Tesla Roadster fait parler de lui en ce vendredi 29 janvier 2021 sur Twitter. Un internaute a demandé ce qu’il se passait avec ce modèle : Elon Musk lui a répondu.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Le PDG de Tesla a expliqué succinctement les raisons du retard de production à travers son tweet :

« Nous avons terminé le volet ingénierie cette année, la production débutera l’année prochaine. L’objectif est d’avoir un modèle candidat et pilotable à la fin de l’été. Le système à trois moteurs et le travail avancé sur la batterie ont été d’importants précurseurs”

Le nouveau système de moteur ainsi que la batterie qui devrait permettre une autonomie jamais vue, ont donc retardé encore une fois la sortie du Roadster.

Source : Tesla

On devra donc patienter encore pour voir naître le bolide de tous les superlatifs. Rappelons-le : le Roadster pourra se vanter d’une autonomie de 1000 km, d’une vitesse de pointe de 420 km/h et d’un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Le prix de la voiture sera de plus de 200 000 $, et les réservations sont déjà disponibles pour 43 000 $, sur le site de Tesla.

Tesla se concentre sur d’autres projets

Repoussée à plusieurs reprises, on en viendrait à se demander si la sortie de la Roadster soit au second plan pour l’entreprise américaine. En effet, hormis lors de la présentation en 2017, le bolide de course n’a pas fait beaucoup parler de lui… En parallèle, Tesla a de nombreuses autres préoccupations, comme le déploiement de ses Gigafactories, la nouvelle Tesla Model S 2021, l’amélioration de son Autopilot ou encore diverses mises à jour. Le Model Y et le Cybertruck devraient également venir étoffer la gamme en 2021. Tesla n’a pas fini de révolutionner l’industrie automobile !