TousAntiCovid : un QR Code pour accéder aux restaurants et salles de sport

Deux types de lieux très connus par les Français sont fortement impactés par la pandémie de Covid-19 : les restaurants ainsi que les salles de sport. Afin de pouvoir les rouvrir prochainement, le gouvernement serait en train de réfléchir à la mise en place de QR Code grâce à l’application TousAntiCovid d’après les médias LCI et BFM. Chaque entrée dans ces établissements se ferait via un scan du QR Code. Ainsi, si une personne dans l’enceinte d’un de ces bâtiments contractait la Covid-19 à l’avenir, une notification de cas contact serait envoyée à l’ensemble des individus présents au même moment que cette dernière.

QR Code : l’outil essentiel pour rouvrir les restaurants et salles de sport ?

Déjà mis en place au Royaume-Uni il y a un moment, le QR Code à l’entrée de certains lieux pourrait s’imposer sur le territoire français. Selon les dires de LCI et BFM, il semblerait que l’idée soit de nouveau en cours de réflexion par le gouvernement. Pour se faire, l’application de traçage TousAntiCovid serait bien évidemment de la partie. Le fonctionnement se voudrait assez simpliste, l’entrée dans un restaurant ou une salle de sport devrait obligatoirement se faire grâce à un QR Code présent dans l’application de traçage française. Le scan de ce dernier par l’établissement permettra ainsi de connaitre l’heure et la date à laquelle les individus sont venus faire du sport ou bien manger un morceau.

Pour faire simple, si un client du restaurant est venu manger à la même heure que vous et qu’il a été déclaré positif les jours suivants, tous les clients (dont vous-même) recevront une notification sur l’application TousAntiCovid afin d’être alerté de la situation.

Dans le cas d’un restaurant de petite taille, si un client positif est détecté, tous les clients sont notifiés en tant que cas contact. Isolement et dépistage sont donc de mise. Cependant, si le restaurant est de grande taille, une alerte intermédiaire (orange) pourrait être envoyée si une seule personne est testée positive à la Covid-19. Les individus présents en même temps que cette personne seraient ainsi invités à aller se faire dépister, mais ne seraient pas considérés comme cas contact. Cependant, si plus de trois personnes ont été déclarées positives, alors une alerte rouge serait envoyée à tous les clients par le biais de l’application TousAntiCovid. Considéré comme cas contact, il serait alors nécessaire dans ce cas de figure de s’isoler et d’aller se faire dépister au plus vite.

Aucune autre information autour des salles de sport n’a été dévoilée par les deux médias. Le système devrait logiquement se rapprocher de celui des restaurants, soit avec des niveaux d’alerte différents en fonction de la taille de l’établissement et du nombre de cas positifs.

