Couvre-feu : comment sortir après 18h grâce à l’attestation de déplacement ?

Ce jeudi 14 janvier 2021, le Premier ministre français a fait le point sur la situation pandémique en France. Face à l’évolution de la Covid-19 et des risques liés aux différents variants, Jean Castex a ainsi décidé de mettre en place de nouvelles mesures. La plus marquante est la mise en place du couvre-feu à partir de 18h sur l’ensemble du territoire dès le 16 janvier. Découvrez dans cet article comment télécharger et remplir l’attestation de déplacement si vous souhaitez sortir après cette heure.

Lors de son allocution, le Premier ministre a annoncé les nouvelles directives pour les semaines à venir afin d’endiguer la pandémie de Covid-19. Après avoir imposé la restriction dans certains départements français, c’est désormais l’ensemble du pays qui voit l’heure de début du couvre-feu passer de 20h à 18h. Tout déplacement après cette heure devra être justifié par une attestation de déplacement dérogatoire.

Comme dit précédemment, l’attestation de déplacement va redevenir votre meilleur allié afin d’assurer vos déplacements durant le couvre-feu. Pour rappel, tout déplacement non justifié par ledit document aura pour conséquence une amende de 135 euros. Afin de remplir l’attestation, deux solutions sont possibles : le numérique ou le papier.

Couvre-feu : télécharger les attestations de déplacement dérogatoire

Pour les adeptes du format papier, plusieurs types de documents sont disponibles afin de vous permettre de télécharger l’attestation :

Attestation de déplacement dérogatoire : PDF / TXT / DOCX (FR) / DOCS (EN) / FALC

Justificatif de déplacement professionnel : PDF / DOCX

Justificatif de déplacement scolaire : PDF / DOCX

Après avoir téléchargé les documents nécessaires, il est temps de les remplir puis de les imprimer (ou de les écrire à la main…) afin de pouvoir sortir lors du couvre-feu entre 18h et 6h.

Remplir numériquement l’attestation de déplacement

Pour les personnes souhaitant tout faire numériquement, nous n’avons malheureusement pas de raccourcis miracles pour iPhone ou smartphones Android pour le moment (mais on prépare cela).

En attendant, il faudra passer par l’une de ces deux méthodes :

