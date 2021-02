FreeWiFi : le service vient d’être désactivé sur l’ensemble des Freebox

Publicité

Avec l’arrivée de la 5G, mais aussi l’augmentation des enveloppes de données mobiles 4G, Free a décidé de mettre fin à FreeWiFi. Le réseau communautaire permettant d’accéder à internet grâce à n’importe quelle Freebox vient en effet d’être désactivé sur l’ensemble des box de l’opérateur.

FreeWiFi aura fait des heureux pendant un moment. Lancé en 2009, le service permettait à tous les abonnés Free d’accéder à de la bande passante provenant des Freebox environnantes. Ainsi, tablette, PC, smartphone et tout autre produit électronique pouvaient profiter d’une connexion internet en Wi-Fi à peu près partout sur le territoire français. Ces réseaux n’apparaissent ainsi plus depuis un petit moment sur les Freebox Pop et Delta. C’est désormais au tour des Freebox Revolution et mini 4K de dire adieu à cette fonctionnalité.

Free fait ses adieux à FreeWifi

Il y a quelques mois, Xavier Niel s’exprimait sur la disparition du réseau FreeWifi. Le patron de Free avait ainsi déclaré sur une rubrique du forum officiel que le besoin de cette fonctionnalité était moindre du fait de l’explosion de la 4G. En effet, les enveloppes de données mobiles sont aujourd’hui de plus en plus grandes. On peut par exemple constater que l’opérateur propose aujourd’hui des forfaits 5G illimités très abordables. De ce fait, l’option a désormais été coupée par l’opérateur sur l’ensemble de ses Freebox.

Cependant, FreeWifi_Secure est toujours disponible. La fonctionnalité permet ainsi aux utilisateurs de smartphone uniquement d’accéder au réseau Wi-Fi d’une multitude de Freebox dans toute la France. Comme pour FreeWifi, aucun mot de passe ne sera demandé que ce soit pour les abonnés box ou bien les possesseurs d’un forfait Free Mobile.

