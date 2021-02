Oakley et Turtle Beach s’associent pour le confort du gamer

Publicité

Le groupe d’accessoires gaming Turtle Beach vient d’annoncer son association avec Oakley, l’une des plus grandes marques de design de produits sportifs au monde, notamment dans l’optique. Il s’agit d’une suite logique pour Oakley qui souhaite continuer à élargir sa gamme de produits dédiés aux gamers.

Le partenariat se décline avec une collection Oakley x Turtle Beach présentant la technologie de verres spéciale gaming Prizm d’Oakley. Ses produits optimisent les performances lors des sessions de jeu. Ils évitent la fatigue oculaire. Cette collection inédite offre un réel confort de vision mais pas seulement. La technologie brevetée ProSpec permet d’avoir des casques et lunettes qui s’adaptent parfaitement entre eux.

« Avec les lunettes de jeu révolutionnaires d’Oakley et notre système audio haute performance, nous continuons à chercher des moyens d’améliorer le confort des porteurs de lunettes et l’expérience de jeu globale. Nous explorons également d’autres domaines dans lesquels Turtle Beach et Oakley pourraient s’associer. Afin d’améliorer encore les performances de jeu, notamment en collaborant sur les technologies des matériaux, la conception des produits, le merchandising, les vêtements, etc. »

Ryan Dell, Vice-Président Marketing de Turtle Beach