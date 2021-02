Google va s’attaquer aux traqueurs publicitaires sur Android

Publicité

Jusqu’ici Google était considéré comme offrant un paramétrage de confidentialités plus favorable au ciblage publicitaire pour les entreprises. Mais, la question du respect de la vie privée des internautes par les prestataires numériques obligerait la Firme de Mountain View à revoir sa stratégie. Ainsi donc, l’entreprise souhaiterait emboiter le pas à Apple en recourant à des fonctionnalités pour limiter la traque publicitaire sur Android. Une nouvelle politique qui ne sera certainement pas sans sacrifices.

La chasse aux traqueurs publicitaires sur Android est lancée

Dans le sillage d’Apple, Google a décidé d’imposer des restrictions aux activités des traqueurs publicitaires sur Android. Le géant de l’internet réfléchirait à mettre en place des fonctionnalités capables de conter les technologies de pistage utilisées par nombreuses enseignes. Cette nouvelle politique annoncée par Google sonnerait la fin du laisser-aller sur son système d’exploitation. Les petites, moyennes et grandes entreprises utilisant le pistage et le ciblage publicitaire verront désormais leurs marges de manœuvre se réduire significativement sur Android. Le moyen de restriction serait déjà trouvé et baptisé « Privacy Sandbox ». Il semblerait moins drastique que l’’iOS 14 d’Apple. Google aurait, en effet, opté pour une approche participative et inclusive pour que ces nouvelles mesures n’impactent pas ses recettes fortement dépendantes des publicités.

Une contrainte impliquant des sacrifices

Les finances de Google, contrairement à celles d’Apple, dépendent énormément des partenariats publicitaires. En décidant de limiter les publicités ciblées sur Android, Google accepte ainsi faire des sacrifices financiers. Une manière pour l’entreprise de montrer sa bonne volonté de participer à la préservation de la vie privée des internautes. Car, même si certaines personnes interprètent cette décision comme un camouflet pour le géant d’internet, il faut noter que rien n’oblige vraiment ce dernier à durcir les règles à l’endroit des traqueurs publicitaires sur Android. En essayant de manier le bâton et la carotte, Google espère assainir l’écosystème des applications de ciblage publicitaire tout en ne détériorant pas ses partenariats avec de nombreuses entreprises.

