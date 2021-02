Publicité

De nombreuses études ont montré que l’être humain est peu doué dans l’observance des bonnes pratiques en matière de sécurité sur les sites web. Cette naïveté s’observe souvent dans le choix des mots de passes et dans leur réutilisation sur plusieurs comptes web. Pour pallier à cette défaillance innée en l’homme, Microsoft a mis au point une application aidant à mieux gérer ces mots de passe et à protéger vos données personnelles d’éventuelles criminels.

La gestion des mots de passe par Microsoft

Dans la toute dernière mise à jour de la version « Edge » de son système d’exploitation, Microsoft fait de la sécurité des données des utilisateurs l’une de ses principales priorités. L’entreprise américaine a intégré une nouvelle fonctionnalité dénommée « Password Monitor » disponible sur ordinateur et mobile. Son but est de veiller à l’intégrité des mots de passe et de s’assurer que toutes les informations de ces derniers ne soient jamais compromises. Les deux fonctions de « Password Monitor » menées simultanément de manière efficace, permettent une meilleure gestion des mots de passe de sécurité de comptes et mettent ces derniers à l’abri de toute violation. Toutes les failles de sécurité existantes sur vos clés de protection (composition, fréquence d’utilisation, période de validité…) vous seront révélées. Vous pourrez ainsi les corriger à temps pour ne pas subir d’éventuels piratages de compte.

Une gestion qui reste tout de même sous contrôle de l’utilisateur

Le nouveau paramétrage introduit dans Microsoft Edge permet une gestion automatisée des mots de passe. Mais, le contrôle et l’autorisation d’exécution reste du ressort de l’utilisateur de l’ordinateur ou du smartphone. Le « Password Monitor » de Microsoft n’effectue donc pas une autogestion mais plutôt une gestion déléguée des mots passe sur les sites web. Le scannage et la vérification des mots passe ne pourront être menées à bien que si vous les enregistrez dans Microsoft Edge. Rien ne peut donc être fait sans votre autorisation. Ces opérations peuvent être effectuées autant de fois que voulu. Pourvu que l’utilisateur soit rassuré que ses données bénéficient d’une sécurité absolue.

