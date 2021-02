Publicité

Les grandes enseignes du numérique offrant des services, généralement gratuits, puisent leurs revenus de la publicité. Ainsi, si la bonne conduite de cette activité, assure la bonne santé de leurs finances et des entreprises dont elles font la publicité. Ces grands du numérique utilisent les publicités personnalisées intégrées à des systèmes d’exploitation à divers niveaux de sécurité. Le plus sûr, d’entre tous, est l’iOS d’Apple. Mais, ce système ne semble pas être favorable à certains réseaux sociaux tels que Facebook.

L’iOS 14 serait un frein aux activités du géant bleu

Jusqu’ici, Apple offrait aux enseignes des technologies permettant aux annonceurs de savoir si toute personne effectuant un achat en ligne y avait été conduite par une publicité. Cela était rendu possible grâce à un numéro d’identification unique appelé IDFA chez Apple. Mais, l’entreprise californienne a apporté un peu plus de restrictions dans sa nouvelle version de son système d’exploitation. L’iOS 14 d’Apple propose, en effet, un paramétrage de confidentialités qui réduirait le ciblage publicitaire pour plusieurs entreprises. Désormais, aucune application ne pourra recourir à ces identifiants sans l’avis favorable des utilisateurs d’iPhone ou iPad. Et ces derniers ne se verront proposer cette option qu’au premier lancement de l’application. De nouvelles conditions qui nuiraient aux activités de Facebook.

Facebook a exprimé son refus d’intégrer la mise à jour d’iOS à sa plateforme. L’entreprise de Mark Zukerberg voit en ses nouvelles conditions d’utilisation d’Apple un frein à sa méthode actuelle de collecte de données. Elle prévient d’ailleurs sur des difficultés à venir pour les développeurs d’applications et autres petites entreprises, profitant du pistage publicitaire sur sa plateforme. Le réseau social, après avoir effectué des tests, a révélé l’inefficacité de son Audience Network sur l’iOS 14. Une situation qui plomberait les recettes des petites entreprises surtout. Pour les aider, Facebook à décider d’accompagner chaque requête d’un message incitatif. Son contenu est destiné à convaincre les utilisateurs d’iPhone et iPad d’accepter le pistage publicitaire et ainsi à sauver de nombreux commerces et entreprises.

