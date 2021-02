SmartTag, une balise connectée pour ne plus rien perdre

Publicité

Samsung a profité du CES 2021 pour annoncer au côté des nouveaux Galaxy S21, un nouvel objet connecté. Nommé SmartTags, il prend la forme d’un porte-clés pour vous aider au quotidien sans vous encombrer. Il s’agit d’un petit tracker qui vous permettra d’interagir avec la maison connectée et surtout de retrouver vos affaires facilement lorsque vous les égarez.

Un nouveau pas vers une maison toujours plus connectée

On connaissait déjà les Xperia Smart Tags de Sony fonctionnent à l’aide du NFC (Communication de champ proche) qui ont été présentés en 2012 lors du CES. Ils permettaient, en y approchant un téléphone à moins de 10cm d’effectuer des actions, ou de modifier la configuration du téléphone. Samsung a donc repris l’idée en adoptant une autre technologie offrant plus de possibilités, le Bluetooth Low Energy. En effet, cette technologie permet une détection entre les appareils pouvant aller jusqu’à 120m (dans des conditions parfaites). Donc le SmartTag pourrait détecter lorsque vous entrez dans une pièce pour allumer automatiquement la lumière. Il pourrait également modifier les paramètres de votre téléphone et le passer en mode sonnerie lorsque vous arrivez à la maison.

Équipé d’un bouton programmable, il peut aussi être utilisé comme une télécommande connectée. Il serait alors possible d’allumer ou d’éteindre une TV connectée, ou n’importe quel autre appareil à partir d’une prise connectée. Samsung n’a encore que peu communiqué sur ce type de fonction, mais nous en saurons sûrement plus prochainement.

Retrouver ses objets

La fonction mise en avant par Samsung est le fait de pouvoir retrouver un objet à l’aide du SmartTag. Une fonction déjà imaginée par une autre société nommée Tile. Les petites tuiles utilisent le Bluetooth et sa communauté pour retrouver l’objet perdu. En effet, l’application dédiée de Samsung indiquera la position GPS du SmartTag et permettra de le faire sonner lorsque l’on est suffisamment proche. Si l’objet est perdu à plus de 120m, Samsung utilise également sa communauté pour repérer la balise. L’ensemble des Samsung Galaxy sert donc à tenter de repérer le tracker. Une action entièrement transparente pour les autres utilisateurs de smartphone de la marque. Pour plus de sécurité, l’information est chiffrée de bout en bout.

Disponibilité et prix

Annoncés pour le 29 janvier à seulement 29,90€, ils seront disponibles en deux couleurs : noir et crème. Samsung coupe ainsi l’herbe sous le pied à Apple qui a annoncé ses Airtags pour le mois de mars à un prix de UD$49 (un peu plus de 40,00€).