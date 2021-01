Publicité

Depuis 2019, OptiPlex, la gamme d’ordinateurs professionnels de Dell, s’est dotée d’une version tout-en-un originale. En effet, celle-ci à la particularité d’offrir un design minimaliste pas plus grand qu’un support d’écran de la marque. Annoncés lors de ce CES2021, les nouveaux OptiPlex 3090 Ultra et 7090 Ultra conservent ce format et s’équipent des processeurs Intel Core de 11ème génération.

Dell OptiPlex 3090 vue éclatée

Petit mais puissant

OptiPlex Ultra is the smallest full-performance desktop solution on the planet.

Équipés des derniers processeurs nés de chez Intel, les Core i3, i5 et i7 et accompagnés de mémoire allant jusqu’à 64go, ces ordinateurs professionnels pourront accomplir des tâches complexes sans broncher. Pour le stockage, il y a l’embarras du choix, du HDD à l’eMMC en passant par l’incontournable SSD, Dell propose une panoplie de technologie et de stockage très large de 32go (version Ubuntu uniquement) à 2To. Ce n’est pas tout, la connectique est également très fournie. USB, USB-C Thunderbolt™ 4.0, RJ45, DisplayPort, prise audio Jack… Tout y est !

Un ordinateur qui apprend votre manière de travailler

L’OptiPlex 7090 Ultra est équipé d’une IA, Dell Optimizer, qui apprend comment l’utilisateur travaille. A partir des données recueillies, elle adapte en temps réel les performances aux tâches demandées afin de les optimiser ainsi que la batterie.

Dell OptiPlex tout-en-un prêt à l’usage avec le Dell Video Conferencing Monitor

Annoncée lors du CES2021 à un prix de départ (écran non inclus) à US$769 (633€) pour l’OptiPlex 7090 Ultra et US$659 (542€) pour le 3090 Ultra, ces nouvelles solutions Dell semblent bien armées pour attaquer le marché de l’entreprise. Disponibles dès le 28 janvier, il sera, accompagné du Dell Video Conferencing Monitor le parfait compagnon de nos espaces professionnels.