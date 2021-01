CES 2021 – Dell mise sur le télétravail avec de nouveaux écrans

Publicité

Indéniablement, la crise sanitaire mondiale a marqué l’année 2020. Cet évènement a normalisé le télétravail dans plusieurs pays et a obligé de nombreuses sociétés à équiper leurs employés. Par conséquent, on constate en ce début d’année 2021 que les marques ont amélioré leurs produits afin de proposer une offre plus adaptée. Dell profite donc du CES pour dévoiler sa nouvelle gamme d’écrans Video Conferencing Monitor de 24 à 34 pouces.

Depuis des années, les équipements étaient surtout orientés voyage avec des ordinateurs plus petits et légers, ou gaming avec des ordinateurs très puissants. Peu de marques mettaient l’accent sur le travail à distance. D’une part, les écrans ont rétréci pour rendre les PC plus mobiles. D’autre part, les webcams ainsi que les microphones n’ont jamais évolué. En travaillant de chez eux, de nombreuses personnes se sont rendu compte des limites de leur matériel. C’est pourquoi Dell – ainsi que ses concurrents – fait évoluer sa gamme de produits destinés aux entreprises et au télétravail.

Augmenter son efficacité au travail grâce à un deuxième écran

C’est prouvé, un deuxième écran améliore l’efficacité au travail. En effet, une étude de Microsoft a mis en avant un gain de productivité de 9% en moyenne. Mieux encore, la productivité bondit de 50% pour les tâches nécessitant de nombreux copier-coller. De plus, nos ordinateurs possédant aujourd’hui des écrans de 15 pouces ou moins, un deuxième écran devient donc souvent indispensable. C’est pourquoi Dell lance une nouvelle gamme d’écrans spécialement équipée pour le télétravail et dévoile des écrans de 24, 27 et 34 pouces nommés Video Conferencing Monitors. Cette nouvelle gamme d’écrans, comme son nom l’indique, est spécialisée dans la visioconférence et est certifiée Microsoft Teams.

Dell Video Conferencing Monitor dans sa version 27″

Un écran PC pour devenir le maître de la visioconférence

Souvent équipés de caméras médiocres, nos ordinateurs ne sont pas adaptés aux visioconférences. Dell a donc ajouté une webcam de 5 mégapixels à sa nouvelle gamme d’écrans. De meilleure qualité, elle permet également d’éviter les éventuels problèmes de sécurité en se rétractant.

De plus, lors d’un appel en visio, il est parfois difficile d’entendre et d’être entendu convenablement. Dell a ainsi misé sur l’intégration de haut-parleurs en façade placés sous l’écran (2x5W) et d’un micro équipé de réduction de bruit ambiant. Cela permet d’apporter un son clair et puissant pour soi comme pour son interlocuteur.

Décrocher plus vite que la lumière

Avec ces premiers écrans certifiés Microsoft Teams, il est désormais impossible de louper un appel grâce au bouton dédié pour décrocher et raccrocher. L’ajout de boutons physiques pour gérer le volume et activer/couper le micro est également appréciable. De plus, l’écran intègre des fonctionnalités comme Windows Hello permettant de déverrouiller l’ordinateur rapidement grâce à la reconnaissance faciale. Pour finir, Cortana Hand Free, l’assistant vocal de Microsoft, est aussi de la partie grâce au micro intégré.

Une connectique intelligente

Côté connectique tout y est, et bien plus encore. Les traditionnels ports HDMI et DisplayPort sont naturellement présents, mais Dell ne se contente pas du minimum. Le constructeur y a ajouté une prise RJ45 et un port USB-C. Il est donc possible de connecter l’écran au réseau par câble Ethernet et ensuite de le brancher par USB-C à l’ordinateur. Cela permet de n’avoir qu’un seul câble pour être connecté à la fois au réseau filaire et également à un second écran. Un gain de temps qui peut paraître anodin, mais qui facilite l’utilisation au quotidien.

Les Video Conferencing Monitor de Dell seront lancés à un prix de départ annoncé de US$519.99 (425€) pour la version 24 pouces, US$719.99(589€) en 27 pouces et US$1,149.99(940€) pour celle de 34 pouces. Disponibles à partir du 16 février 2021, ces écrans seront prêts à intégrer nos bureaux en entreprise ou à la maison pour un télétravail de meilleure qualité.