Microsoft a essayé de racheter Nintendo, sans succès

Ces derniers mois, nous avons pu constater que l’appétit féroce de Microsoft en matière de rachat de studio de jeu vidéo est toujours aussi présent : Bethesda, ID Software, Arkane Studios… Voila ce qu’a récolté Microsoft en rachetant pour 7,5 Milliards de dollars le groupe Zenimax.

Mais visiblement la firme de Redmond avait dans son scope un autre gros poisson du jeu vidéo, le géant japonais Nintendo.

Nintendo sous pavillon américain ?

C’est une anecdote qui est sortie des cartons depuis quelques jours. Il y a plus de vingt ans maintenant en l’an 2000. Microsoft a présenté une offre de rachat à la firme du plombier. Jusqu’ici rien d’extraordinaire depuis les débuts de Microsoft, la société a racheté un très grand nombre d’entreprises à l’aide de chèques remplis de zéro.

Mais il ne s’attendait pas à ce que Nintendo réagisse par un grand éclat de rire. C’est du moins ce que raconte Kevin Bachus, membre historique de l’équipe Xbox. Malgré cette réaction qui faut l’avouer est du genre humiliante. Microsoft n’a pas perdu le nord et ils ont même proposé un partenariat : « Nous avons reçu Nintendo dans nos bureaux en janvier 2000 pour nous mettre d’accord sur les détails d’un partenariat. Nous leur avons donné la fiche technique entière de la Xbox. L’idée, c’était de leur dire que leur hardware était en retard par rapport à la PlayStation de Sony »



Microsoft avait déclaré que Nintendo était le meilleur sur la dimension ludique avec ses nombreuses licences populaires. Au détriment de l’aspect technique des consoles. L’idée principale était donc que Microsoft propose le hardware et Nintendo le software.

Big N n’a pas été le seul studio à recevoir cette proposition de la part de Microsoft à l’époque. Il y a eu également des négociations avec Electronics Arts, Midway et même Square Enix (Final Fantasy). Et il semblerait que ce dernier a failli être racheté. L’opération a été annulée au dernier moment.

Il nous reste plus qu’a attendre la prochaine cible de la division Xbox. La rumeur SEGA enfle de plus en plus. Les deux sociétés se connaissent de longue date. Il avait travaillé ensemble sur la Dreamcast. A suivre…