Les amoureux d’images de très grandes qualités et du bon son, vont ce régaler avec la gamme JZ2000. Deux tailles sont disponibles, en 55 pouces et 65 pouces, mais évidemment, cela ne s’arrête pas seulement à la table des écrans.

Quelques données techniques du JZ2000 pour se mettre dans l’ambiance

On commence pour un processeur HCX Pro AI qui fait sont apparition. Pour l’accompagner, des haut-parleurs intégrés et orientés vers le haut et les cotés, promettent une expérience Dolby Atmos. On d’accord, le décor est planté et le dernier de la gamme promet des choses intéressantes.

Le processeur HCX Pro Ai

Le JZ2000 est doté d’un nouveau processeur nommé HCX Pro AI (Ai, signifiant intelligence artificielle). Il est là, pour garantir une meilleure expérience en détectant le type de contenu visionné. En effet, un ajustement est automatiquement appliqué afin, d’améliorer la qualité de l’image et du son.

En fait, le processeur analyse l’image à chaque seconde et donc, s’adapte en permanence. Cela pour délivrer une qualité accrue du l’image et du son.

Le JZ2000 possède une dalle Oled Panasonic

Le JZ2000 est doté d’une dalle maison, la dalle Master HDR OLED Professional Edition. Un nom, un peu pompeux, mais l’écran est d’une belle qualité. Il permet des niveaux de luminosité maximale et moyenne plus élevés, ce qui se traduit par une gamme dynamique plutôt sympa.. Cela donne par exemple, un aspect plus sombre au contenu HDR sur les autres téléviseurs OLED en comparaison.

Les joueurs vont se régaler

Le processeur HCX Pro AI permet de réduire encore davantage la latence lors des parties de jeux. Panasonic annonce que le JZ2000 réduit la latence à un niveau parmi les plus bas de l’industrie pour un téléviseur OLED. Les joueurs confirmeront peut être cette amélioration.

Double connexion Bluetooth

Cela permet au téléviseur de transmettre le son à deux appareils Bluetooth distincts et simultanément. Par exemple, 2 personnes peuvent écouter via des écouteurs Bluetooth différents.

Bref, comme noue l’avons écrit plus haut, ce JZ2000 va nous mettre dans l’ambiance.

