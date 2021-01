Publicité

Alors que le CES 2021 virtuel bats son plein, toutes les grandes marques présentent leurs nouveautés. La firme de Redmond devait aussi tiré son épingle du lot. Microsoft vient de dévoilé son nouvel ordinateur portable la Surface Pro 7+.

Surface Pro 7+ du matériel de pro

L’année 2020 a marqué notre société à cause de la crise sanitaire. Cela à engendré une accélération du digital dans beaucoup d’entreprises. Que ce soit dans le cadre de la mise en place du télétravail ou pour dispenser des cours pour les professeurs.

La Surface Pro 7+ for business est conçue pour les entreprises et le secteur éducatif. Le PC portable de Microsoft intègre les derniers derniers processeurs Intel Core de 11ème génération offrant des performances deux fois plus rapides que les précédents modèles.

L’autonomie a également été revue à la hausse avec une utilisation pouvant durer jusque 15 heures. Deux ports USB-A et USB-C sont intégrés pour faciliter la connexion de périphériques externes.

Pour améliorer la qualité de réunions en visio conférence, Microsoft a installé deux nouvelles caméras frontale et dorsale en Full HD 1080p ainsi que des haut-parleurs Dolby Atmos et deux micros de studio à champ lointain. Et pour finir, le PC intègre la fonctionnalité LTE Advanced pour rester connecté en déplacement ou à la maison avec une bande passante Wi-Fi limitée.

La surface Pro 7+ est également pensée pour respecter le plus possible l’environnement. Les emballages sont aux nouveaux standards, ils sont fabriqués à partir de 99% de matériaux à base de fibres naturelles.



Surface Pro 7+ est disponible à partir de 1 029€. Concernant la configuration LTE Advanced, le prix commence à partir de 1 329€.

Les entreprises et les établissements d’enseignement peuvent commander Surface Pro 7+ auprès de leurs revendeurs Microsoft agréés à compter de ce jour. Le PC Microsoft sera prochainement disponible sur l’espace dédié aux professionnels du Microsoft Store. Les livraisons débuteront dès cette semaine.

