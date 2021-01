Publicité

Nuki est une entreprise autrichienne spécialisée dans les accès intelligents. Sa serrure connectée, Nuki Smart Lock bénéficie aujourd’hui d’une extension de batterie !

Nuki Smart Lock

Il y a de cela quelques années, nous avions pu tester cette serrure connectée. La Nuki Smart Lock est une serrure connectée que l’on vient placer par dessus la serrure existante. Pour ce faire il faudra y fixer une plaque métallique (fournit). L’installation, une fois la plaque choisie, est très simple. Il suffit de venir visser la plaque en aluminium sur la porte, insérer la clé de la serrure et de clipper la boitier connecté Nuki. Aujourd’hui, cette serrure connectée peut bénéficier d’une extension de batterie appelée Power Pack.

Nuki – Installation Power Pack

Lors de l’ouverture et fermeture de la porte, la Nuki Smart Lock utilise un moteur puissant qui tourne la clef. Pour alimenter la serrure, il faut des piles sauf que la durée de vie est assez courte et que d’un point de vue écologique, ce n’est pas le plus intéressant ! L’entreprise a donc pensé et conçu une batterie rechargeable afin de palier à ces problématiques. L’autonomie passe de quelques mois à environ un an d’utilisation (selon une moyenne de 8 verrouillages/déverrouillage par jour).

Nuki – Smart Lock 2.0 + Power Pack

Connectée en toute simplicité

Mais alors, quand doit-on recharger la batterie vu qu’il n’y a pas d’affichage de charge sur la serrure ? Et bien tout simplement via l’application Nuki, qui permettra de suivre en temps réel l’état de charge de la batterie. si le niveau de batterie descend en dessous des 20%, une notification sera automatiquement envoyée à l’utilisateur.

Nuki – Power Pack

La recharge complète de la batterie prend 10h via un câble USB-C (10h de charge pour un an d’autonomie). À noter qu’il est également possible de recharger la batterie directement sur la serrure. Même si la batterie de votre smartphone ou de la Nuki Smart Lock est vide, il sera tout de même possible d’ouvrir sa porte grâce à la méthode classique, la clef !

Prix et disponibilité

Le Nuki Power Pack est compatible avec les versions 1 et 2. Il se commande uniquement sur la boutique en ligne de la marque Autrichienne au prix de 49€.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site du constructeur.