Test – Invoxia Smart Dog Collar : un collier connecté pour surveiller la santé de votre chien.

Les objets de santé connectée sont de plus en plus performants. Spécialiste du traqueur GPS pour tous, Invoxhttps://smartdogcollar.com/fr/#tech_specia a depuis longtemps des appareils pour pister vos objets comme vos vélos ou vos animaux de compagnie. L’entreprise française fait un bond en avant et vous permet désormais de suivre les activités et la santé de votre chien par un collier connecté.

Les trackers de fitness canins reposent généralement sur une combinaison d’accéléromètres et de capteurs GPS. L’approche d’Invoxia est un peu différente. Pour surveiller les signes vitaux tels que la respiration et la fréquence cardiaque au repos, Invoxia affirme avoir travaillé avec des cardiologues vétérinaires certifiés pour développer une intelligence artificielle, qui utilise des capteurs de mouvements– du même type que le radar Soli utilisé par Google dans ses téléphones Pixel 4. Selon Amélie Caudron, PDG d’Invoxia, les radars sont idéaux, car ils sont capables de prendre des mesures quelle que soit la fourrure de votre chien.

Les capteurs peuvent évaluer la vitesse et le mouvement de la peau juste sous le col, peu importe la quantité ou la longueur de poils ils seront reflétés par la première couche de peau. Ces mouvements sont ensuite intégrés à un algorithme qui détermine la fréquence cardiaque et respiratoire.

Le collier Invoxia se distingue en combinant un traceur GPS traditionnel avec un moyen non invasif de surveiller les signes vitaux. Il est compatible avec Bluetooth, Wi-Fi, GPS et LTE-M. En complément une alerte de zone vous prévient si votre animal sort de votre propriété. Pas d’inquiétude si votre chien aime l’eau, le collier est étanche.

Nous avons eu la chance de tester ce collier avec Oups, un chien croisé Husky-Jack Russell (entre autre).

Mise en place du collier et prise en main de l’application

La mise en place du collier ne se fait simplement pas un réglage de la sangle. Le collier doit être ajusté sans pour autant être trop serré. En effet, si le collier est trop lâche les mesures ne seront pas réalisées.

L’application est téléchargeable sur l’App Store ou sur le Play Store, facile à prendre en main, vous n’aurez qu’à renseigner les informations de votre chien (poids, âge, race, nom).

Petit inconvénient, le collier ne peut pas s’adapter sur un existant ou ne permet pas de s’y accrocher pour y mettre une laisse.

La fréquence cardiaque et respiratoire sont mesurées au repos de l’animal afin de percevoir les petits mouvements du cou. Il est donc nécessaire de laisser le collier à votre chien la nuit et pendant ces siestes.

Si vous possédez plusieurs chiens et que vous souhaitez les surveiller avec plusieurs colliers, pas de problème. En effet, il est possible d’ajouter plusieurs chien sur l’application.

Autonomie et temps de charge du collier connecté

Le collier connecté présente sur le papier d’une autonomie de 10 jours. Nous avons testé le collier jusqu’à ces retranchements, et son autonomie est en réalité d’environ deux semaines! Il s’agit donc d’un point fort et pratique pour l’utiliser au quotidien.

Coté temps de charge, il faut compter moins d’une demi-journée pour charger le collier.

Coté utilisation du collier connecté

Nous avons pu tester le collier sur de nombreuses activités avec un chien actif. Il s’avère que le collier est très robuste. Il est étanche, nous avons donc testé le collier à la mer sans soucis ni sur la connectique ni sur les matériaux. Le seul nettoyage: un simple rinçage à l’eau claire après la baignade.

Lors des ballades, le collier s’est pris dans des ronces mais le tissu ne s’est pas abîmé.

Le petit point négatif est que le collier ne permet pas d’accrocher une laisse. Si vous souhaitez donc tenir votre chien en laisse, il faudra deux colliers à votre chien. Nous avons donc testé cette configuration, sans soucis pour le chien. Seulement le coté esthétique et pratique n’est pas optimum. Peut-être un point d’amélioration pour Invoxia. Nous avons aussi testé avec un harnais, il n’y a pas de problème pour le chien.

La récupération des données se fait rapidement sur le téléphone, même après une longue période sans avoir synchronisé le collier.

Les futures nouveautés du collier

Bientôt le geofencing sera disponible. Une autre fonctionnalité sera le partage de données à votre vétérinaire – cela consistera en la génération d’un PDF qui peut être envoyé par email, pour démarrer.

Une version chat sera disponible une fois que le collier sera miniaturisé.

Pour votre santé à vous, retrouvez la ScanWatch 2 de Withings.