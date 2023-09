Santé Connectée : Withings lance ScanWatch 2 et Light, deux nouvelles Montres Hybrides Innovantes !

Withings, le leader mondial de la santé connectée, soulève le voile sur la nouvelle génération de montres hybrides ScanWatch. Mettant à profit son expertise en matière de suivi de santé, la marque dévoile deux modèle innovants : ScanWatch 2 et ScanWatch Light. Ces montres, pensées comme des gardiens de santé, marquent un bouleversement dans le secteur des montres intelligents.

L’innovation au cœur de ScanWatch 2

La ScanWatch 2 se distingue grâce à ses multiples capteurs et logiciels supplémentaires. Ses nouvelles fonctionnalités comprennent la variation de la température corporelle de référence, le suivi du cycle menstruel, la variation de la fréquence cardiaque et la détection automatique de plus de 40 activités distinctes. En outre, elle fait la promesse d’un suivi de santé quasi infatigable grâce à une autonomie de 30 jours, la plus longue du marché.

Pensée pour être portée jour et nuit, la ScanWatch 2 se veut être une aide précieuse pour les utilisateurs souhaitant prendre le contrôle de leur santé. Finement élaborée pour faciliter l’atteinte des objectifs de santé sur le long terme, son esthétique élégante s’adapte à toutes les tenues et situations.

TempTech24/7 : un suivi continu de la température corporelle

Dans sa quête d’innovation, Withings propose une approche inédite du suivi de la température corporelle via son module TempTech24/7, offrant un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce suivi de température de référence, du jamais vu sur une montre, est rendu possible grâce à une combinaison de capteurs précis et une calibration de données optimale.

Suivi intégré des cycles menstruels

La ScanWatch pense aux femmes avec l’intégration d’un suivi des cycles menstruels. Ce suivi pourra être renseigné soit directement sur la montre soit via l’application Withings. Les utilisatrices pourront ainsi avoir une vue d’ensemble de leur cycle, permettant la prédiction des futures dates de règles.

ScanWatch Light : la santé à portée de main

La gamme de ScanWatch s’élargit avec le modèle Light. Plus abordable, il offre néanmoins un suivi de santé avancé pour un soin quotidien. Elle est optimisée pour une surveillance 24 heures sur 24 jusqu’à 30 jours, tout comme la ScanWatch 2.

Eric Carreel, Fondateur et Président de Withings, souligne l’importance de cette nouvelle génération de montres : « Avec une capacité encore plus grande à suivre en continu des mesures de santé avancées que n’étaient autrefois disponibles que dans un cadre clinique, nous donnons aux utilisateurs les moyens d’intégrer une meilleure santé dans leur vie quotidienne. »

Avec son design élégant, sa longue autonomie et son suivi de santé de pointe, la nouvelle génération de ScanWatch de Withings donne un coup de neuf au secteur des montres connectées. Qu’attendez-vous pour commander la vôtre ?