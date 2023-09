Apple Watch : certains bracelets seront indisponibles avant le lancement de la série 9

Apple a récemment confirmé que son événement Wonderlust le 12 septembre. Même si l’entreprise ne donne aucune piste sur les produits qu’elle annoncera, certaines informations semblent déjà sûres. Par exemple, on sait qu’Apple dévoilera la gamme iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et la nouvelle Apple Watch Ultra. Néanmoins, 9to5Mac a récemment déclaré que certains bracelets de montre sont actuellement indisponibles sur le site d’Apple.

Quels bracelets sont indisponibles ?

Apparemment, les quatre versions du bracelet Link ne sont désormais pas disponibles en ligne aux Etats-Unis. De même, les bracelets Modern Buckle et certains modèles Hermès sont également épuisés. Néanmoins, les clients peuvent trouver ces bracelets de montre en stock dans certains magasins Apple Store. Cependant, le stock risque de s’épuiser rapidement.

Généralement, Apple introduit de nouveaux bracelets avec le lancement d’une nouvelle Apple Watch. D’ailleurs, certains bracelets se vendent avant ce lancement. En effet, Apple introduit généralement de nouvelles couleurs pour les bracelets des montres existantes.

Le Link Bracelet, en acier inoxydable et disponible en argent et noir sidéral, est désormais épuisé. Cela suggère qu’Apple pourrait l’abandonner pour de bon. D’ailleurs, ces bracelets de montre existent depuis la première Apple Watch. Néanmoins, une autre possibilité est qu’Apple remplace le Link Bracelet par une nouvelle version plus moderne. Apple pourrait également simplement relancer de nouvelles nuances d’argent et de noir.

Que sait-on sur l’Apple Watch Series 9 ?

Selon les rumeurs, cette montre disposera d’une puce plus rapide. Néanmoins, il est probable que ce soit la seule nouveauté du modèle de cette année. Par ailleurs, Apple prévoit de présenter une nouvelle Apple Watch Ultra dotée de la même puce plus rapide. Néanmoins, les deux modèles conserveront le même design que les versions actuelles.

Quoi qu’il en soit, Apple aurait également envisagé d’introduire un nouveau bracelet de montre avec l’Apple Watch Series 9. Cependant, la firme à la pomme a reporté ce changement pour l’Apple Watch qui sortira en 2024.