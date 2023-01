Reality Pro : n’importe qui pourra créer des applications pour le casque Apple grâce à Siri

Et les rumeurs continuent de plus belle autour du casque de réalité mixte d’Apple, alias le Reality Pro. Un nouveau rapport est venu dévoiler un fait intéressant du côté des applications : n’importe qui pourra en créer. Pour cela, il suffirait d’utiliser… l’assistant vocal de la firme à la pomme : Siri.

En fin de semaine dernière, un nouveau détail concernant le casque de réalité mixte d’Apple, le supposé Reality Pro, est tombé. The Information est en effet venu dévoiler que le produit permettra aux utilisateurs de directement créer leur propre application à l’aide d’un allier du quotidien pas si optimisé que ça : Siri.

Le média développe en précisant que l’assistant vocal d’Appel permettra de construire des applications de réalité augmentée pour le Reality Pro. Cette solution viendrait ainsi offrir quelques bases aux personnes n’ayant jamais touché à la programmation sous Xcode.

Nous apprenons ainsi que l’outil d’Apple permettrait de confectionner une application comprenant des animaux virtuels dans une pièce sans avoir besoin de les modéliser, mais aussi programmer leurs animations et mouvements en trois dimensions avec l’aide de Siri.

Comme le souligne WatchGeneration, Apple permet déjà de créer facilement et rapidement des expériences de réalité augmentée grâce à son application nommée Reality Composer. Elle ne nécessite d’ailleurs pas de connaissances spécifiques en termes de programmation. Il se pourrait ainsi que la firme à la pomme ait optimisé une solution similaire fonctionnant avec Siri.

En plus de cela, The Information souligne que le casque Reality Pro se concentrera aussi sur la santé et le bien-être, avec notamment des aides à la méditation. Les sources du média mentionnent notamment une démo permettant aux utilisateurs de se balader dans un jardin zen.

Pour rappel, la présentation du casque de réalité mixte d’Apple est attendue pour ce printemps 2023. La commercialisation prendrait cependant un peu de temps, et débuterait plusieurs mois plus tard à l’automne.

