Test – Huawei Mate 50 Pro : un smartphone presque parfait !

Malgré un embargo américain toujours présent pour Huawei, la marque chinoise n’abandonne pas et continue de sortir des smartphones plus haut de gamme les uns que les autres. Ce tout dernier Huawei Mate 50 Pro Orange Vegan Leather en est une preuve. En effet, c’est une version spéciale que nous avons eue entre les mains avec deux spécificités, dont nous reviendrons un peu plus tard. Est-ce que l’absence de Google est toujours un frein à l’achat de ce genre de smartphone premium ? Je vous donne mon avis tout au long de cet article.

Unboxing

Derrière une boîte noire des plus classiques se trouve l’essentiel pour bien démarrer avec votre nouveau Huawei Mate 50 Pro. Une coque en TPU est présente ainsi que les différentes notices et l’outil d’ouverture de la trappe à carte SIM. Finalement c’est le chargeur 66W, accompagné de son câble USB-C qui sont présents. Un packaging finalement assez simple, qui pourrait apporter un peu plus de premiums à ce smartphone.

_cuva _cuva

Écran & Design

Comme vous vous en doutez, l’écran est de très bonne facture. Bien entendu il dispose d’une dalle OLED d’une diagonale de 6.74″ et est incurvé. Le taux de rafraîchissement maximal est de 120Hz et l’OS permet de gérer de manière automatique ce paramètre afin d’optimiser le ratio confort visuel / économie d’énergie. La résolution est de 2616 par 1212 pixels, soit une définition QHD+. Comme mentionné précédemment, cette version orange dispose d’un verre spécial Kunlun, une technologie maison. Cette dernière offre une résistance incroyable aux chocs ainsi qu’aux chutes. La prise en main est très bonne, tout comme le feeling du tactile. Même en plein jour, la luminosité de l’écran est assez puissante pour offrir un confort de visualisation extrême.

Pour rappel la version que j’ai pu tester est le modèle Orange Vegan Leather. En plus de l’écran Kunlun, plus résistant, il dispose d’une face arrière en cuir végan de couleur orange. À noter que la présence de ce cuir n’empêche pas à ce Mate 50 Pro d’être étanche (norme IP68). Cette texture est agréable au toucher et permet, entre autres, de ne pas trop marquer les empreintes digitales. Sur cette même face arrière, nous retrouvons l’énorme module photo (composés de 4 capteurs), mais nous y reviendrons plus tard. À noter que le design autour des capteurs est très joli avec un motif dit « Clous de Paris », qui apporte finesse et élégance à ce Mate 50 Pro.

Le revêtement en cuir végan est vraiment du plus bel effet. Que ce soit visuellement ou au toucher, cette finition est vraiment très agréable. Pour l’emplacement des boutons, tout sera situé sur la tranche droite. Ils tombent assez bien sous les doigts, malgré une taille de smartphone assez conséquente. L’emplacement de charge USB-C, la trappe à carte SIM ainsi que le microphone principal sont quant à eux situés sur la tranche inférieure.

Appareil photo

Comme mentionné précédemment, nous retrouvons les 4 capteurs logés dans un design très sympathique. Petit tour d’horizon avant de vous parler d’une nouveauté dans le monde du smartphone. Le capteur principal dispose de 50 MP avec une stabilisation OIS (mécanique donc). Le second, utilisé pour l’ultragrand angle, dispose de 13MP avec une ouverture à f/2.2 tandis que le troisième est un téléobjectif de 64MP offrant un zoom optique jusqu’à 3.5x ainsi qu’un zoom numérique jusqu’à 100x. Le dernier sera utilisé pour la profondeur de champ. Il est important de noter que Huawei ne collabore plus avec Leica et a dû donc travailler en interne seul.

Ouverture focale f/1.4 Ouverture focale f/4.0

De ce travail est né XMAGE avec, entre autres choses, un vrai réglage de l’ouverture. En effet il sera possible de physiquement changer la focale du capteur principal, allant de f/1.4 jusqu’à f/4.0 et ce de manière très facile dans l’application de photographie. Vous pourrez également noter la présence d’un double flash LED.

Ce système d’ouverture physique réglable permet d’offrir un effet bokeh naturel d’une très belle qualité. De plus le capteur principal se débrouille très bien et offre un excellent rendu de jour comme de nuit. Les photos disposent d’un très bon piqué avec des couleurs très réalistes. Le zoom optique 3.5x se débrouille relativement bien également, au delà forcément la qualité se verra petit à petit dégradé. Vous retrouverez ci-dessous quelques essais de jour comme de nuit, avec également une galerie spécifique à l’ouverture physique de la focale.

Ouverture f/4.0 Ouverture f/2.8 Ouverture f/2.0 Ouverture f/1.4

Performances & autonomie

Armé d’un Snapdragon 8+ Gen 1 ce Mate 50 Pro sera paré à tout affronter. Cependant, au vu du niveau tarifaire du mieux aurait pu être fait. D’autant plus qu’il est important de noter l’absence de la 5G, encore une fois la faute aux interdictions américaines. Une absence qui pèse lourd, même si la 4G est encore suffisante pour la majorité des usages. Pour ce qui est de la mémoire vive, vous pourrez compter sur 8Go, et il sera difficile de les mettre en défaut. Côté stockage, vous aurez le choix entre 256Go et 512Go en fonction de la version simple SIM et double SIM. Le score Antutu montre bien la perte de performances (la surcouche en cause ?) comparée à la concurrence (comme par exemple le Motorola Edge30 Ultra qui fait un score environ 20% plus élevé).

Pour alimenter le smartphone, c’est une batterie de 4 700 mAh qui est présente. Cette dernière assurera sans trop de soucis une journée d’autonomie, mais difficilement au-delà. En effet l’écran OLED et le rafraichissement d’écran à 120Hz consommeront pas mal de ressources. Pas de soucis cependant pour la recharge en elle-même grâce au chargeur 66W présent. Grâce à ce dernier, la recharge complète prendra entre 30 et 40 minutes, relativement rapide donc.

Conclusion

Vous l’attendez sûrement tous, en effet ce Huawei Mate 50 Pro déplore toujours l’absence des services Google. Cependant il sera possible de compenser tant bien que mal ce problème grâce aux HMS (Huawei Mobile Service). En effet l’AppGallery (concurrent au Play Store) est globalement bien fourni. Pour les applications manquantes, il sera possible d’émuler les services Google grâce à une application comme Gspace. Ce n’est pas encore parfait, mais il faut tout de même saluer le travail colossal fait par Huawei.

Quoiqu’il en soit, ce smartphone reste un excellent choix que ce soit côté performances brutes, qualité d’images ou encore photographie. Et c’est principalement sur ce dernier point qu’il se démarque le mieux avec, entre autres, la première place du classement DXOMARK. Une solution maison qui réussit son pari de proposer des clichés de qualités.

Il est désormais l’heure de parler de la douloureuse : le prix. La version testée ici, en Orange, est la plus chère avec un tarif affiché à 1399€. Le modèle plus « classique » (sans verre Kunlun) est quant à lui proposé à 1199€. Un sacré budget donc, mais c’est le prix pour s’offrir des technologies de pointe.