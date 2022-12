Test – Motorola Edge30 Ultra : Un haut de gamme qui fait presque mouche

Depuis une grosse année Motorola fait son grand retour en France sur le segment très concurrentiel du smartphone. En cette fin d’année 2022, la marque américaine présente sa nouvelle gamme Motorola Edge30. Une gamme composée de 3 smartphones, pour à peu près toutes les bourses. Aujourd’hui c’est la version la plut haut de gamme qui est passée entre nos mains : le Motorola Edge30 Ultra. Un smartphone qui se doit d’être irréprochable si la marque veut réussir son retour en grande pompe et assurer la pérennité de sa branche smartphone.

Unboxing

Dès réception on remarque le côté engagé et écologique de la marque. En effet, nous retrouvons une boîte en carton, afin de réduire les déchets plastiques. Un très bon point pour Motorola ! Pour le reste c’est du grand classique. Dans un premier temps, c’est le chargeur que nous retrouvons, avec son câble USB-C. Chose à noter, le câble est en USB-C de bout en bout (et non USB-A –> USB-C comme sur beaucoup de chargeurs). Pour finir, c’est une petite coque en TPU, pratique pour protéger votre nouveau joujou !

Design et écran

Ce Motorola Edge30 Ultra arbore un design résolument premium et haut de gamme. Le verre mat présent au dos offre un toucher et une prise en main très agréable. Sur le dos également sont présents les 3 capteurs, dont nous reparlerons un peu plus tard. Pour ce qui est des boutons courants (Power et Volume +/-), ils se trouvent sur la tranche droite du smartphone. Ils sont plutôt bien placés et tombent bien sous la main lors de l’utilisation du smartphone. Sur la tranche inférieure, c’est le port USB-C ainsi qu’un haut-parleur qui sont présents. Un second haut-parleur est présent sur la tranche supérieure, afin d’offrir un son de qualité cinéma Dolby Atmos, nous y reviendrons rapidement en fin d’article.

Pour ce qui est de l’écran, ce Motorola Edge30 Ultra ne fait pas dans la dentelle. En effet c’est une très belle dalle OLED de 6.67″ avec une résolution FHD+ (2 400 x 1 080) , offrant entre autres une compatibilité HDR10+ et un espace colorimétrique DCI-P3. Le taux de rafraîchissement peut varier entre 60Hz et 144Hz, le choix étant laissé à l’utilisateur (un mode automatique est présent afin d’optimiser le rapport qualité/consommation de batterie). L’écran dispose de bords arrondis, ce qui offre un confort de navigation de haut vol. Comme d’habitude, l’écran OLED fait des merveilles et la visualisation de film sera très confortable, les couleurs et les contrastes étant très agréables à l’œil. Le système sonore permet également d’améliorer grandement l’immersion lors de visualisation de films et/ou de séries.

Appareil photo du Edge30 Ultra

Le Motorola Edge30 Ultra est doté de pas moins de 3 capteurs. La particularité de ce smartphone est d’être le premier smartphone à embarquer un capteur principal de 200MP. Les autres capteurs seront utilisés pour l’ultra-grand angle (50MP avec une ouverture à f/2.2) et pour les portraits (12MP avec une ouverture à f/1.6)). Ce dernier dispose également d’un téléobjectif 2x. Pour ce qui est de la capture vidéo, il pourra filmer jusqu’en 8K 30FPS. Le mode ralenti pourra monter jusqu’à 960 images par secondes en FHD, une très bonne performance pour un smartphone !

Pour ce qui est du capteur principal, il fait un travail remarquable de jour. Le niveau de détails est très bon, tout comme le rendu global des photos. Cependant cela se corse de nuit où le résultat n’est pas forcément à la hauteur des attentes et de la gamme de ce Motorola Edge30 Ultra. Le niveau de détail chute et propose un rendu loin de son standing global. Bien entendu, ce sera largement suffisant pour conserver des souvenirs, mais la concurrence propose de bien meilleurs résultats à ce niveau là.

Performances et autonomie

Pour ce qui est des performances, ce Motorola Edge30 Ultra n’est pas ici pour faire de la figuration. En effet nous retrouvons le très puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui est ici accompagné de 12Go de RAM. Ce combo permet d’offrir à ce téléphone une fluidité extrême ainsi que des performances de haute voltige. Cela se prouve lors d’un benchmark Antutu, où le score dépasse les 1 million et prend la troisième place du classement. Bien entendu tous les jeux du moment tourneront sans aucun souci, et aucun ralentissement n’est à prévoir que ce soit sur les interfaces ou in-game.

La batterie intégrée de 4610 mAh permet d’offrir une journée d’utilisation facilement, avec un usage classique. Grâce à la recharge ultra puissante de 125W (TurboPower), il faudra compter moins de 30 minutes pour une recharge complète. C’est, à ce jour, l’une des recharges les plus rapides présentes sur le marché.

Arrêtons nous rapidement sur l’interface intégrée à ce smartphone. C’est une version très proche de celle fournie par Google (Android 12), ce qui est gage de fluidité et de rapidité. En effet, très peu de surcouche constructeur de rajouter de la part de Motorola et c’est, selon moi, une très bonne chose. Les surcouches constructeurs apportant souvent plus de lenteur qu’autre chose.

Conclusion : notre avis sur le Motorola Edge30 Ultra

Le Motorola Edge30 Ultra est un très bon smartphone haut de gamme. Il propose un design très sympathique ainsi qu’une prise en main vraiment agréable. L’écran OLED est, encore une fois, un réel atout séduction. Seule la partie photo est perfectible, surtout de nuit où les résultats ne sont pas parfaits au niveau des détails. De jour cependant les résultats sont très bons, notamment grâce à ce nouveau capteur de 200MP.

La partie audio n’est pas en reste grâce à une compatibilité Dolby Stereo et à la présence de deux haut-parleurs. Ces derniers proposent une expérience assez immersive et qualitative pour une utilisation smartphone. Il ne sera pas désagréable de regarder des vidéos, séries ou encore film afin de passer le temps. Pour ce qui est du tarif, il faudra compter presque 900€ pour se procurer ce petit bijou de technologie. Un tarif élevé, mais qui s’explique par l’utilisation de matériaux nobles, d’une finition impeccable ainsi que par des performances à la hauteur de la concurrence.

