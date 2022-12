Android : une vague de nouveautés arrive pour les fêtes de fin d’année 2022

Google amène sans cesse des nouveautés aux produits tournant sous Android. La firme américaine vient d’ailleurs d’annoncer le déploiement de fonctionnalités en cette fin d’année. Durant la période de Noël 2022, les smartphones, tablettes et montres connectées vont en effet s’agrémenter de plusieurs fonctionnalités.

Outre les mises à jour majeures, Google apporte de nombreux changements aux produits tournant sous Android. En septembre, cela passait par de nouveaux widgets d’applications Google, du changement pour le clavier Gboard, des fonctionnalités Wear OS ou encore l’amélioration de l’assistant Google pour Google TV.

Dans un nouveau billet de blog, Google a précisé les changements à venir en cette fin d’année 2022 sur Android. Pour commencer, Google Photos profite de nouveaux styles de collages, confectionnés par le duo d’artistes australiens DABSMYLA et l’aquarelliste Yao Cheng.

Google annonce ensuite l’introduction d’un mode lecture sur Android. Ce dernier « crée une expérience de lecture accessible qui peut être utile aux personnes aveugles, malvoyantes ou dyslexiques », explique Google. Une fois installée dans vos paramètres, cette nouveauté permet de profiter « d’options d’affichage personnalisables – notamment le contraste, le type et la taille des polices – et une fonction de synthèse vocale avec contrôle de la vitesse ».

Autre changement important, Android permet maintenant de partager votre clé de voiture numérique avec vos proches sur les Pixel et les iPhone (et prochainement sur certains modèles trouant au minimum sous Android 12). Au passage, il est possible de voir et modifier qui a accès à son véhicule dans l’application de portefeuille numérique (Wallet).

Pour finir, les montres connectées tournant sous Wear OS ont aussi droit à quelques nouveautés : un aperçu des contacts ; un cadran supplémentaire avec le lever et le coucher du soleil ; un meilleur affichage des notes dans Google Keep for Wear OS ; et le lancement de plus de 30 séances d’entraînement avec Google Assistant.

