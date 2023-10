Les Meilleurs convertisseurs vidéo pour les besoins de votre entreprise

De nos jours, la vidéo est devenue omniprésente, aussi bien dans notre vie privée que professionnelle. Pour une entreprise, il est essentiel de pouvoir convertir facilement des vidéos dans différents formats, afin de les adapter à ses besoins spécifiques. Que ce soit pour créer des tutoriels, monter des vidéos promotionnelles, faire du montage vidéo ou même convertir d’anciennes archives, un bon convertisseur video mp4 est indispensable. Voyons quel est le meilleur convertisseur vidéo gratuit pour répondre aux exigences d’une entreprise.

Movavi Video Converter

Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que Movavi Video Converter si vous recherchez un convertisseur vidéo non seulement simple et complet, mais également gratuit. L’interface intuitive permet de convertir facilement des vidéos vers plus de 180 formats différents, dont les plus populaires comme MP4, AVI, MKV, MOV, etc. Le logiciel prend en charge les résolutions HD, 4K et même 8K pour des vidéos de haute qualité.

Ses nombreux préréglages vidéo youtube convert optimisés pour appareils mobiles facilitent le travail de conversion pour un usage nomade. Movavi gère également très bien l’audio et propose des outils pratiques pour extraire la bande-son d’une vidéo ou convertir des fichiers audio.

Avantages:

Interface simple et intuitive

Large choix de formats supportés

Préréglages pour appareils mobiles

Extraction audio et conversion fichiers audio

Inconvénients:

Moins de paramètres avancés que d’autres logiciels

Logiciel payant après la période d’essai

Online File Converter

Online File Converter est un convertisseur video en ligne qui ne nécessite aucun téléchargement ni installation. Vous n’avez qu’à uploader votre vidéo et la convertir vers le format de votre choix parmi une large sélection. MP4, MOV, AVI, WMV, FLV, etc. C’est le convertisseur vidéo gratuit idéal pour un usage occasionnel.

Le seul inconvénient est la limite de taille de fichier de 100 Mo. Mais pour de petites vidéos c’est un outil de conversion efficace qui ne demande aucune configuration.

Avantages:

Rien à installer, convertit directement en ligne

Simplicité d’utilisation

Large sélection de formats supportés

Inconvénients:

Limite de 100 Mo par fichier

Peu de choix pour modifier

Any Video Converter

Any Video Converter est un logiciel rapide et facile à utiliser pour convertir vos vidéos, DVD et fichiers audio. Il prend en charge tous les formats majeurs et vous permet de convertir vos vidéos Youtube video convert pour un playback optimal sur n’importe quel appareil.

L’interface est simplifiée au maximum, avec tous les formats répertoriés dans des listes déroulantes. Il vous suffit de choisir le format d’entrée et celui de sortie pour lancer la conversion. Any Video Converter permet également d’éditer et de modifier vos vidéos avant conversion grâce à des outils basiques de découpage et filtrage.

Avantages:

Interface épurée et intuitive

Grande variété de formats supportés

Outils d’édition vidéo intégrés

Conversion rapide

Inconvénients:

Moins de paramètres avancés que certains logiciels

Impossible de convertir par lot

Prism Logiciel de Conversion Vidéo

Prism Logiciel de Conversion Vidéo dispose d’une large sélection de profils prédéfinis optimisés pour une grande variété d’appareils populaires. Vous pourrez ainsi convertir facilement vos vidéos pour les lire sur votre smartphone, tablette, console de jeux, smart TV, etc.

Le logiciel gère plus de 200 formats différents, des plus répandus aux plus pointus. Vous avez la possibilité de convertir des fichiers rapidement, un par un ou en masse. L’interface est claire et intuitive pour une prise en main immédiate.

Avantages:

Interface intuitive

Plus de 200 formats supportés

Profils prédéfinis pour de nombreux appareils

Conversion de fichier individuelle ou par lot

Inconvénients:

Logiciel payant après la période d’essai

Le nombre de paramètres de conversion est limité

Convertio

Convertio est un convertisseur video gratuit tout format en ligne très pratique pour les conversions occasionnelles. Il supporte plus de 200 formats différents et permet des conversions individualisées.

Vous n’avez rien à installer, il vous suffit de télécharger votre fichier vidéo et de choisir le format de sortie parmi une large sélection. La conversion est assez rapide et la taille maximum par fichier est de 100 Mo.

Avantages:

Plus de 200 formats supportés

Aucune installation requise car le service vous permet de convertir en ligne

Simplicité d’utilisation

Inconvénients:

Limite de 100 Mo par vidéo

Peu d’options de conversion

AVS Video Converter

AVS Video Converter s’impose comme l’un des meilleurs logiciels gratuits de conversion vidéo du marché. Il prend en charge tous les principaux formats vidéo et audio.

L’interface est simple et intuitive pour une prise en main immédiate. Il est possible de régler précisément les paramètres vidéo et audio avant conversion pour obtenir une excellente qualité d’image et de son.

Le converter video est rapide et propose de nombreux préréglages pour faciliter la conversion vers les appareils mobiles les plus répandus.

Avantages:

100% gratuit

Interface claire et intuitive

Très nombreux formats supportés

Paramètres vidéo/audio avancés

Préréglages pour appareils mobiles

Inconvénients:

Logiciel téléchargeable uniquement pour Windows

Mises à jour fréquentes requises

VSDC Gratuit Convertisseur Vidéo

VSDC Gratuit Convertisseur Vidéo offre toutes les fonctionnalités essentielles pour convertir vos vidéos vers n’importe quel format en quelques clics. MP4, AVI, MKV, MOV, FLV, etc. Le logiciel est entièrement gratuit, même pour un usage commercial.

L’interface est claire et facile à utiliser. Il prend en charge tous les principaux codecs vidéo et audio. La conversion est rapide, VSDC reste l’un des meilleurs convertisseurs vidéo gratuits du marché.

Avantages:

100% gratuit, même usage commercial

Interface intuitive

Très nombreux formats supportés

Conversion rapide

Inconvénients:

Peu de paramètres avancés

Seulement disponible sur Windows

FreeConvert

FreeConvert est un logiciel de conversion vidéo open source très léger et facile à utiliser. Il supporte un grand nombre de formats vidéo et audio.

L’interface épurée le rend accessible aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs experts. Il propose des conversions individuelles ou par lots de plusieurs fichiers.

FreeConvert convertit rapidement et efficacement vos vidéos tout en préservant une excellente qualité d’image.

Avantages:

Interface épurée

Open source et gratuit

Conversion individuelle ou par lot

Rapidité de conversion

Inconvénients:

Uniquement disponible sur Windows

Peu de paramètres de conversion poussés

AnyConv

AnyConv est un convertisseur en ligne qui ne nécessite aucune installation sur votre ordinateur. Il prend en charge plus de 200 formats courants et est capable de convertir vidéo en mp4 très rapidement.

La limite est de 500 Mo par fichier. L’outil détecte automatiquement le format d’origine et vous n’avez qu’à choisir le format de sortie depuis une liste complète. AnyConv est idéal pour convertir occasionnellement de petites vidéos sans télécharger de logiciel.

Avantages:

Plus de 200 formats supportés

Rien à installer, convertit directement en ligne

Conversion automatique et rapide

Inconvénients:

Limite de 500 Mo par vidéo

Les paramètres de conversion sont limités en nombre

Kapwing

Kapwing est une application en ligne qui permet non seulement de convertir vos vidéos dans n’importe quel format, mais également de les éditer de façon ludique avant conversion.

Vous pouvez découper vos vidéos, ajouter du texte, de la musique, des effets visuels et sonores, des filtres, des GIFs. Kapwing rend la conversion vidéo plus amusante !

L’outil est entièrement gratuit tant que vos vidéos font moins de 10 minutes ou 100 Mo. Au-delà, des offres payantes sont proposées.

Avantages:

Édition vidéo intuitive et ludique

Nombreux effets et filtres

Gratuit pour les petites vidéos

Inconvénients:

Limité à 10 min ou 100 Mo en gratuit

Peu de paramètres avancés

Conclusion

Convertir des vidéos est essentiel pour toute entreprise afin de les adapter aux différents usages: site web, réseaux sociaux, appareils en interne, etc.

Il existe des convertisseurs vidéo gratuits comme Movavi, VSDC ou AVS qui offrent d’excellentes performances. Pour un usage ponctuel, un outil en ligne comme Convertio ou AnyConv fera parfaitement l’affaire.

Une fois vos vidéos converties dans le bon format, vous pourrez les intégrer à vos présentations grâce à des outils de gestion des tâches comme Trello. Et avec un logiciel EAM, vous pourrez facilement les archiver et les retrouver.