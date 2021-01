Publicité

Quand il s’agit de rechercher une souris, pour les personnes gauchers ou gauchères cela peut vite se transformer en calvaire.

Heureusement, Roccat est là et nous propose une souris ambidextre dédiée au gaming, la KOVA AIMO. Une souris globalement très jolie et proposant des fonctionnalités bien pratiques.

Roccat KOVA AIMO : Les caractéristiques techniques

Capteur Capteur Pro-Optic R6 jusqu’à 7000 dpi

Polling rate 1000 Hz

Accélération : 20 G Caractéristiques générales Temps de réponse 1 ms

Données 12 bit

Processeur 32-bit Turbo Core V2 50 MHz

Mémoire interne : 512 kB Dimensions de la souris Hauteur : 3.80 cm

Largeur : 6.60 cm

Longueur : 13.10 cm

Poids : 99 g Compatibilité Configuration requise:

USB 2.0 (ou plus) & Connexion à Internet (pour le logiciel de pilote)



Systèmes d’exploitation:

Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8

Le design de la Kova Aimo

Lorsque du déballage de cette souris, la première réflexion que nous nous sommes faites est qu’elle ressemble finalement à un bloc.

Cela est notamment dû au fait qu’elle est ambidextre et donc symétrique, ce qui limite fortement ROCCAT dans le choix du design.

Publicité

La souris épouse parfaitement la forme de la main que ce soit pour les droitiers ou les gauchers et elle est finalement étonnamment confortable même après plusieurs heures d’utilisation d’affilées.







Les éclairages situés sous la souris et au niveau de la molette sont agréables, cela ajoute une touche de personnalisation supplémentaire à votre matériel. Vous pourrez notamment modifier les options d’éclairage via un logiciel fournis par la marque dont nous vous parlerons plus tard dans cet article.





Deux boutons supplémentaires sont situés au niveau supérieur de la souris. Ils permettent notamment après configuration sur le logiciel SWARM d’exécuter rapidement des commandes sans avoir à bouger entièrement votre main pour y accéder. Cela est extrêmement pratique dans l’utilisation de certains jeux pour gagner en temps de réaction.

Néanmoins ces boutons supplémentaires sont perturbants à utiliser au début et nous nous sommes retrouvés à appuyer dessus par inadvertance de nombreuses fois.

4 boutons latéraux (2 à gauche et 2 à droite) complètent également cette souris.

Côté finition, rien à redire de ce côté la, ROCCAT nous habitue à des finitions de qualité et des produits globalement très bien fini. Encore un bon point pour la marque !

Son utilisation

Très confortable, c’est le mot qui décrit le mieux cette ROCCAT KOVA AIMO. Même après plusieurs heures d’utilisation, la sensation est bonne et nous n’avons pas mal à la main.

La souris offre un choix entre 6 niveaux de sensibilité, jusqu’à 7000 DPI sur un capteur optique Pro-Optic R6. Il est également possible de changer les DPI en cliquant sur le bouton situé sur le haut du périphérique.

Publicité

La souris est précise, la glisse est très bonne et fluide, les clics sont en revanche un peu bruyants, ce qui nous a fortement perturbé à la première utilisation. Heureusement on se fait rapidement à ce bruit et on arrive finalement assez facilement à l’oublier.

Software

Côté software, Roccat propose le logiciel SWARM qui vous permettra notamment de régler les paramètres de base comme les DPI, la vitesse de défilement, la vitesse du pointeur, les boutons auxiliaires ou encore l’éclairage de la souris via plusieurs modes (respiration, clignotant etc..). Il s’agit du même logiciel que durant notre test du clavier Roccat Vulcan 121 Aimo.

Le logiciel fonctionne très bien, il est réactif, facile à installer. De ce côté la, rien à signaler. Il fait le job !





Conclusion

En conclusion, cette souris Roccat conviendra parfaitement aux petites bourses grâce à un prix compétitif d’environ 50 €. Le design certes un peu brut mais tout de même agréable, son éclairage, sa précision et sa glisse en feront un très bon partenaire de vos parties endiablées !

Produit disponible sur Kova AIMO - Ambidextrous RGB Gaming Mouse Noir

Voir l'offre 72,99 €

Roccat Kova AIMO 8.4 Design 7.5/10

















Utilisation 9.0/10

















Logiciel 8.0/10

















Précision 9.0/10

















Points positifs Son prix

Souris ambidextre

Son éclairage sympatique

Précision et glisse agréable ! Points négatifs Son design un peu brut

Les clics un peu bruyants Acheter sur Amazon