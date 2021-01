Publicité

Lenovo complète sa gamme X1 faisant partie des fameux ThinkPad, des ordinateurs portables conçus pour le milieu professionnel combinant robustesse et puissance sans oublier une batterie tout à fait satisfaisante.

Le Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga

Le dernier né de l’écurie Lenovo nous présente le produit le plus fin de sa gamme. Tout comme les autres modèles dits « Yoga » ce dernier nous propose un forme factor réduit et 2 en 1. Ce modèle est équipé d’un écran 13.5″ pouces au format 3/2, avec notamment le support du Dolby Vision HDR. Le support d’autres normes Dolby sont de la partie avec Dolby Atmos côté son et Dolby Voice pour des conversations plus agréables en visioconférence.

Image commerciale du nouveau Thinkpad X1 Titanium Yoga

Ce modèle est à la frontière de deux modèles concurrents. D’une part l’écran de ce nouveau modèle reprend le format de la Surface Pro de Microsoft. Un format très efficace en bureautique, programmation et autres applications demandant un affichage plus important en hauteur. D’un autre côté, le format 2 en 1, notamment disponible sur un Dell XPS 13, corrige le problème du clavier. En effet le clavier étant placé derrière l’écran, la question de son stockage ne se pose plus. De plus la légèreté de ce modèle est à souligner avec 1.15 kg sur la balance.

Nous attendons de voir l’autonomie de ce produit en utilisation. Lenovo n’a pas encore communiqué sur ce point. La batterie de 44.5 Wh servira à alimenter la dernière gamme de processeurs Intel. Un écran 2K IPS au format 2256 x 1504px tactile est également de la partie. Le point de l’autonomie est à redouter, espérons que le processeur Intel soit aussi peu consommateur que prévu jusqu’alors. Il faut rappeler que dans un contexte professionnel, les ordinateurs portables sont majoritairement branchés sur le secteur.

