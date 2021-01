Publicité

Amazfit profite du CES 2021 pour annoncer ces deux nouveaux modèles de montres connectées. Il s’agit de la Amazfit GTR 2e et de la Amazfit GTS 2e. Ces nouveaux produits profitent des dernières évolutions technologiques dans le domaine du suivi de la santé et de l’activité physique. Elles bénéficient également d’un design fin qui conviendra à tous les utilisateurs qui souhaitent la porter au quotidien, pas uniquement pendant leurs sessions sportives.

Amazfit, une marque qui monte

Certains ne connaissent pas encore cette marque, mais elle est de plus en plus présente dans le domaine des wearables. Nous vous avions présenté différents produits de la marque tels que : la montre T-rex, le modèle X ou leurs écouteurs Powerbuds que nous avons pu découvrir à la rédaction. Il s’agit de produits de qualité.

Revenons aux nouveaux modèles, les deux montres connectées possèdent un corps en alliage d’aluminium aux courbes épurées. Cela offre un véritable confort grâce à la légèreté. Elles incorporent également un revêtement sous vide au niveau de l’écran, qui permet ainsi de résister aux rayures et à l’usure.

Concernant les écrans, la GTS 2e bénéficie d’un écran rotatif HD AMOLED de 1,65 pouces en 341ppi. La marque promet un écran lumineux avec des couleurs vives qui garantissent une expérience de lecture fluide.

La GTR 2e, quant à elle, dispose d’un écran rotatif HD AMOLED rotatif de 1,39 pouce en 326 ppi avec la même garantie d’écran que celle de sa sœur.

Malgré ces beaux écrans, l’autonomie n’a pas été sacrifiée. Amazfit annonce une autonomie allant jusque 45 jours, ce qui est énorme.

Un suivi santé très poussé

Les deux montres offrent un suivi complet de votre santé. Que se soit avec le capteur optique de haute précision BioTrackerTM 2 PPG qui suivra votre rythme cardiaque en continu et permettra à la montre de vous alerter en cas de problème.

Il y a également un suivi de la saturation en oxygène du sang (SpO2). C’est un des indicateurs les plus importants de la santé notamment pour les marathoniens.

Votre qualité de sommeil et votre niveau de stress sont également des éléments suivis par les montres.

Autre point très intéressant, c’est le PAI™ (Personal Activity Intelligence). Il s’agit d’un système d’évaluation de la santé qui utilise des algorithmes pour convertir des données complexes telles que la fréquence cardiaque, la durée de l’activité, etc. Les données sont converties en un score unique. Ainsi les utilisateurs peuvent comprendre facilement leur état physique.

Bien sur les montres intègrent les modes sport et tout ce qui se fait en terme de connectivité au quotidien.

Pour le marché français, les deux montres seront prochainement disponibles sur Amazon ou sur le site officiel aux alentours de 140€. Un excellent rapport qualité prix. Nous ne manquerons de vous proposer des tests des modèles dans les prochaines semaines.