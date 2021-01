Publicité

La célèbre marque Razer profite du CES 2021 pour annoncer deux nouveaux monstres de puissance. Les Razer Blade 15 et Blade Pro 17. Des ordinateurs portables ultras puissants, possédant les dernières technologies à la pointe. Au menu de ces nouveautés : cartes graphiques RTX Séries 30, taux de rafraîchissement élevé ou encore une résolution d’écran plus élevée.

Les plus petits









Depuis 2011 Razer cherche à innover et à casser les codes de l’industrie. C’est pourquoi, cette année-là, ils ont proposé le premier ordinateur portable gaming offrant un design élégant et mobile. En 2021 ils innovent encore en proposant le plus petit ordinateur portable 15” équipé de RTX Séries 30 actuellement disponibles. Le Razer Blade Pro 17 propose également des dimensions parmi les plus fines du marché.

Leur petite taille impose un agencement des composants intelligent. C’est pourquoi chaque centimètre d’espace est utilisé. Nous retrouverons donc de l’USB-C, de l’HDMI 2.1 ou encore un lecteur de carte SD UHS-III sur les côtés. Ils n’ont pas fait dans la dentelle pour le reste avec par exemple des claviers Razer Chroma RGB ou encore un son immersif à 360°.

Razer Blade : Les plus puissants et rapide









Rentrons dans le vif du sujet et parlons maintenant puissance. Les deux modèles Razer Blade intégreront une puce graphique pouvant aller jusqu’à la GeForce RTX 3080. Cette partie graphique permettra d’intégrer différentes technologies telles que :

Publicité

Advanced Optimus pour une meilleure autonomie de la batterie lors de sessions de jeux en déplacement

pour une meilleure autonomie de la batterie lors de sessions de jeux en déplacement Dynamic Boost 2.0 pour des performances GPU optimisées en jeu ou pour la création

pour des performances GPU optimisées en jeu ou pour la création Whisper Mode 2.0 pour un contrôle acoustique amélioré lorsque l’on travaille dans des environnements silencieux

Venons-en aux écrans maintenant. Le Razer Blade 15 offrira plusieurs options. Full HD en 360Hz, Quad HD en 240Hz avec Nvidia G-Sync ou encore un exceptionnel Ultra HD OLED en 60Hz. Le Blade Pro 17 sera quant à lui disponible en Full HD 360Hz, Quad HD 240Hz ou Ultra HD 120Hz.

Si vous êtes intéressé par ces modèles, il faudra patienter encore un peu pour leur commercialisation. Le Razer Blade 15 sera disponible dès le 26 janvier chez les revendeurs, à partir de 1799.99€. Pour le Blade pro 17 il faudra attendre le 1er trimestre 2021 et son prix démarrera à 2399.99€. À noter qu’ils sont d’ores et déjà disponibles en magasin Razer Store ou en précommande sur le site officiel.