The Look : Les accessoires pour survivre à l’ère du télétravail

Nous venons de passer des jours très difficiles, en cause le second confinement, les multiples couvre-feu et l’impossibilité de se retrouver en famille pour les fêtes. À côté de cela, l’année 2020 a permis de démocratiser le télétravail et la plupart des français ont tâté le terrain pour optimiser ce nouveau mode de travail pour la nouvelle année. L’occasion pour nous d’améliorer notre qualité de travail et de découvrir des accessoires qui sont parfaitement utiles au quotidien. À côté de cela, il nous a fallut découvrir l’après télétravail, où l’on passe du bureau au canapé, pour réussir à se détendre. Ce rythme effréné et perturbant nous permet aujourd’hui de vous donner The Look, les recommandation sur des styles vestimentaires et des accessoires à utiliser dans ces conditions.

Le tout avec un petit côté Geek. Car au final, la technologie est au cœur de notre vie quotidienne tout comme la mode. Ainsi, nous vous proposons 3 styles, pour profiter au maximum de ses journées chez soi et en extérieur. De manière confortable, geek et stylé !

Ce fameux Covid-19 a réussi à chambouler notre rythme de vie et instaurer le télétravail dans les moeurs des entreprises françaises. Un monde nouveau est désormais à la porte, ou plutôt dans le bureau, de chaque salarié qui a la possibilité de l’exécuter. Suite à cette nouvelle mode, il ne faut pas oublier de rester professionnel dans l’âme, et continuer à s’accoutumer de la sorte. Profitons-en pour essayer de nouveaux accessoires connectés qui vont nous aider à nous performer au mieux chaque jour.

The Look 1 – En tenue pour le télétravail !

Certains vont se lever tôt pour faire leur séance de sport ou une petite course à pied matinale (force à vous), d’autres vont aimer frôler le retard. Pour la deuxième catégorie de personne, il peut être intéressant d’investir dans une montre connectée, qui vibre au réveil et qui indique les rendez-vous de la journée au poignet. De plus, avoir une montre connectée permet d’avoir des alertes pour faire des pauses et se mettre en jambe, histoire de ne pas avoir les fesses plates. Pour cela, on peut vous recommander la montre Zepp E, au format circulaire, adaptée au look grâce à son profil santé complet.

Totalement prêt à passer une journée accoudée au bureau, il faudra penser à avoir le meilleur espace de travail possible. Pour le second confinement, nous avons opté pour un ordinateur portable compact et tactile. Le Microsoft Surface Laptop Go. Un ordinateur parfait pour les professionnels grâce à sa configuration et son endurance. Pour continuer à passer une journée pleine de réunions, il faut opter pour un casque supra-auriculaire, pour aussi bien entendre les paroles de votre colocataire, ou votre moitié, que le discours de vos interlocuteurs à distance. Le Jabra Elite 45H nous a conquis, tant par son confort que son microphone de qualité. Ou encore le casque français Tilde Pro de la marque Orosound. Enfin, la petite souris Logitech MX Anywhere 3 qui permet une configuration sur Max & PC, avec la possibilité de switcher rapidement entre les 2, nous était d’une grande aide ! Il s’agit ici d’un accessoire parfait qui épouse parfaitement la forme des petites mains et qui se marie aux couleurs d’un ordinateur. Par ailleurs, pour ceux qui veulent optimiser leur appels Visio, la webcam Aukey est à recommander. Sa qualité d’image et son grand angle nous ont impressionné.















Vous êtes maintenant prêt à continuer le télétravail dans les meilleures conditions avec nos recommandations. Évidemment, il existe des équivalents tout aussi intéressants ! Mais si vous souhaitez acquérir l’un d’entre eux, voici les meilleurs prix :

The Look 2 – Le repos, le meilleur moment de la journée

Après l’effort, le réconfort ! Autant vous dire que nos journées étant éprouvantes, la rédaction de Le Café du Geek sait se détendre ! Durant les week-end confinés, nous avons pu, non pas découvrir la Xbox Series S ou X, puisque nous n’avons pas eu l’occasion de la découvrir. Donc nous avons opté pour notre ancienne Xbox One S. Mais si l’envie vous dit, vous pouvez toujours découvrir la Playstation 5 ! Pour s’immerger totalement dans des parties de jeu-vidéo, ou dans un film durant une après midi, le BassMe+ reste un accessoire satisfaisant. Attention tout de fois à ne pas opter pour un film d’action pendant une sieste, cela peut surprendre. Pour rester disponible même le week-end, rien de mieux que le Samsung Note 20 5G. Un smartphone performant, offrant un stylet pour gribouiller quelques idées et naviguer sur le web. L’autonomie est en plutôt surprenante de longévité. Pour couronner le tout, un petit HomePod Mini bien placé pour une musique calme permet de clôturer le week-end.













The Look 3 – Prenons la route pour… aller faire des courses

Le confinement n’est pas un moment rempli de positif, là où l’ensemble des français se doivent de remplir des attestations pour justifier de leurs déplacements. Faire ses courses en fait parti, alors nous avons pris une bonne dose d’oxygène et de pollution parisienne. Pour sortir, restons décontracté mais paré à résister aux baisses de températures. Le masque oblige, nous gardons toujours notre Moshi sur nous. Des écouteurs True Wireless pour la balade, avec les Kygo Xellence par exemple. Ils tiennent bien à l’oreille, ne sont pas imposants grâce à leur forme de pile et promettent un son de qualité, avec un penchant pour les basses. Si vous faite partie de la Team Vélib’, une enceinte connectée de chez Lexon pour partager de la bonne musique aux parisiens est recommandée !







