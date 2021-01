Samsung dévoile ses nouveaux écouteurs True Wireless Galaxy Buds Pro

Publicité

Le géant de l’électronique Samsung vient d’officialiser de nouveaux écouteurs True Wireless après avoir pris en compte de nombreuses suggestions faites par les utilisateurs sur les qualités et les défauts des modèles conçus précédemment. Il s’agit des Samsung Galaxy Buds Pro. Cette annonce a été faite lors de la présentation des nouveaux Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Cet article vous énumère quelques détails de ce nouveau bijou technologique.

De nouveaux Buds à la pointe de la technologie

Comme pressentie depuis quelques semaines, suite aux informations qui ont fuité sur le sujet, le constructeur coréen a procédé à l’annonce officielle de ses nouveaux écouteurs True Wireless. Les Samsung Galaxy Buds Pro sont donc les successeurs des Samsung Galaxy Buds Plus, qui n’auront connu finalement qu’une seule année de gloire. Ils avaient été appréciés par leur format et leur fonctionnalité de réduction de bruit active. Les Samsung Galaxy Buds Pro comptent bien vaillamment les remplacer avec ses deux transducteurs intégrés dans chaque oreillette qui permettent d’alterner les aigus et les basses.

Samsung mise à nouveau sur la réduction de bruit

La firme coréenne n’est pas à ses premières expériences avec des Buds intégrant la fonctionnalité de réduction de bruit. Mais, celle implémentée dans le Samsung Galaxy Buds Pro semble être un atout majeur de ces écouteurs True Wireless. En effet, le format choisi ici propose une isolation passive pour une filtration plus efficace des bruits ambiants. Samsung annonce même une suppression active de près de 99% des bruits. Une gestion alternée de deux applications permettrait de basculer du mode ambiant à celui de réduction du bruit en quelques secondes. Les nouveaux Buds Pro ont 18 heures d’autonomie et peuvent également se connecter à deux smartphones Samsung simultanément. Si vous êtes intéressé par ces petits bijoux, il faudra débourser environ 230 euros.

