Oculus Quest 2 : le multi-compte arrive très bientôt

Oculus, filiale de Facebook chargée de concevoir, développer et fabriquer les casques de réalité virtuelle, annonce qu’il sera bientôt possible de créer plus d’un compte sur un seul et même casque Oculus Quest 2. Prévue pour être déployée dans un bref délai (le mois prochain au plus tard), cette nouvelle politique d’Oculus n’est qu’une conséquence logique suite au succès de l’appareil. Comment le multi-compte va-t-il fonctionner ? Trouvez la réponse à cette question en lisant cet article.

Le déploiement du système d’ « App Sharing » d’Oculus

Avoir un compte Facebook était une condition indispensable pour pouvoir utiliser le casque de réalité virtuelle Quest 2. Eh bien dans quelques jours, il sera possible d’avoir plusieurs comptes Facebook pour jouer avec un seul et même casque VR. Le multi-compte se fera à travers une mise à jour du compte principal. Après celle-ci, le compte pourra partager sa librairie de jeux avec les comptes secondaires ajoutés. Le déploiement du système d’ « App Sharing » par Facebook vise à permettre la multiplication les comptes et l’accès à plus de jeux et applications différents sur le même casque. Aussi, chaque joueur différent aura sa propre progression.

L’extension du nouveau système aux autres casques de réalité virtuelle

À partir de la deuxième semaine du mois de février 2021, la totalité des casques de réalité virtuelle Rift et Quest s’accommoderont de la fonction App Sharing. En effet, Facebook explique ce choix surprenant par le fait qu’il souhaite faciliter l’accès au casque de réalité virtuelle tout en pensant aux finances de ses utilisateurs. L’utilisation du Quest 2 étant conditionnée par la possession d’un compte Facebook, il devient plus simple pour plusieurs utilisateurs de profiter des jeux. Mais, l’entreprise assure que cette expérience ne se limitera pas au Quest 2. Elle prévoit un déploiement généralisé sur tous les autres casques de réalité virtuelle. Les joueurs des dispositifs Oculus possédant des comptes éponymes devraient ainsi disposer d’un compte Facebook d’ici 2023 afin de pouvoir continuer à utiliser leur casque Oculus.

