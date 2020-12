Galaxy Buds Pro : les écouteurs Samsung font le plein de nouvelles fonctions

Publicité

De nouvelles informations sont arrivées jusqu’à nos oreilles hier autour des Galaxy Buds Pro. L’occasion pour nous d’en connaitre un peu plus sur les fonctions spécifiques arrivant sur ses prochains écouteurs true wireless signés Samsung

Credit : Ishan Agarwal

Cette fin d’année aura été riche en informations autour de Samsung. Que ce soit du côté des futurs Galaxy S21 ou encore le design des Galaxy Buds Pro, les rumeurs ne s’arrêtent pas et précisent de plus en plus ces appareils. Très récemment, de nouveaux renseignements sont tombés autour à propos des fonctionnalités embarquées avec ces écouteurs.

Détection de la voix, spatialisation audio, design… Voici les Galaxy Buds Pro

Avant tout chose, retraçons ensemble l’origine de cette fuite. Afin de configurer certains produits, Samsung utilise l’application Galaxy Wearable. Certaines personnes ont ainsi découvert la présence d’informations sur les Galaxy Buds Pro et ont partagé des captures d’écrans sur le site GitHub.

Premier fait intéressant sur les Galaxy Buds Pro, ceux-ci pourront détecter votre voix. Si l’option est activée, les écouteurs basculeront automatiquement en mode transparence lorsque l’utilisateur parle. Ainsi, les bruits ambiants seront plus perceptibles et le son des médias du smartphone baissera.

Deuxième nouveauté, l’arrivée de la « 3D audio ». Pour faire simple, cette fonction reprend le concept de spatialisation audio des AirPods Pro ou AirPods Max. Lorsque vous regardez un contenu vidéo, le son s’adaptera ainsi à vos mouvements. Petite spécificité, cette fonctionnalité ne serait présente que sur les smartphones ou tablettes Samsung avec One UI 3.0.

Encore une fois, le constructeur permettra à ses utilisateurs de contrôler les écouteurs avec son assistant vocal Bixby. Pour finir, les intra-auriculaires Galaxy Buds Pro pourront être calibrés individuellement afin de s’adapter à l’audition de chacun.

Dernier petit point, l’application permet de confirmer une bonne fois pour toutes le design de ces nouveaux true wireless. Si les rumeurs disent vrai, les écouteurs ainsi que les Galaxy S21 seraient officialisés durant le mois de janvier 2021.