Top 5 des cadeaux Geek à moins de 10€

Noël arrive à grands pas (on vous promet, c’est bientôt) ! Et les idées cadeaux peuvent arriver à épuisement. Quel cadeau geek à offrir à un passionné de nouvelles technologies ? Pas de panique on a quelques idées à vous partager ! Et même pas besoin de dépenser plus de 10€ pour faire plaisir.

Mug Star Wars – Le cadeau Geek par excellence

L’indémodable série que tant de passionnés adulent vous aidera dans cette quête du cadeau. Simple et à la fois élégante, cette tasse aux motifs discrets du Faucon Millenium plaira.

À moins de 10€, elle sera parfaite, mais pas arrivée avant Noël (sauf avec livraison accélérée).

Carte cadeau Steam – Laisser choisir son jeu parfait

Il existe une option sur Steam, la plateforme de distribution de jeux, qui permet d’offrir une carte cadeau virtuellement (ou physiquement).

Pour ceci rien de compliqué, passer directement par Steam ou bien aller en magasin. Il est possible de trouver les cartes Steam à Auchan, Cultura, FNAC, Leclerc et Micromania. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs cadeaux geek.

Petits moules en forme de manettes – Le cadeau geek tout frais

En chocolat ou en gélatine ou même encore en glace, les moules peuvent donner des petites merveilles aux couleurs diverses.

Pour 7€ (et quelques centimes), voici de quoi rendre le fan de console en vous heureux.

Malheureusement arrivant après Noël et mi-janvier, cette alternative pourrait vous plaire. Plus chers de 5€, ces moules arriveront à temps pour le 24 !

À 12.99€, ces petits moules arriveront à temps pour les fêtes.

Porte-clés Nintendo – Cadeau discret, mais qui plaît

Dans la lignée des petits cadeaux qui font plaisir, le porte clé Gameboy première du nom est à 3€ en ce moment.

Certains d’entre vous y jouent même encore ou en possèdent une, de Mario à Tetris en passant par bomberman la Gameboy peut vous accompagner partout.

Bat Signal – Appeler Batman depuis sa chambre (disponible Prime)

Les plus grands fans de Batman le savent, le commissaire Gordon se sert du Bat Signal pour appeler le superhéros masqué.

Un cadeau Geek par excellence, ce gadget est à la fois petit et amusant. Pouvant projeter le logo sur un mur à 30cm de l’objet, il peut servir de veilleuse pour un enfant. L’objet de déco pop culture idéal !

Allez jeter un coup d’œil à notre hotte, cette année elle est remplie !