La filiale de Huawei Honor n’a pas fini de nous impressionner ! Après quelques lancements difficiles, d’autres smartphones qui pénètrent sur le marché sans difficulté c’est au tour de leur montre, la MagicWatch 2. Elle arrive en force en France quelques semaines après son lancement sur le marché asiatique. Proposée en deux modèles, la différence de prix est minime, 179€ pour le cadran de 42 mm et 199€ pour le cadran de 46 mm. Les prix indiqués à leur sortie, découvrez les prix actuels à la fin de l’article. La principale différence entre les deux est une bordure graduée du cadran sur la version 46 mm.

Le design – Un élément de style sobre et soigné

Le design, la première chose qui nous vient à l’esprit. Une réaction primaire de comparaison avec ses envies et c’est le match. Non je ne parle pas de l’étape finale d’une application de rencontre, mais bien de la MagicWatch 2. En réalité le choix d’une montre ou d’un nouvel accessoire technologique débute par sa séduction visuelle. Comment le produit arrive à nous charmer.

Un style sobre et soigné marquais-je dans le sous-titre. Avec justesse, car ce modèle ne se démarque pas d’originalité, mais ce faisant elle se démarque grâce à bien d’autres critères. En extérieur j’ai choisi le bracelet qui me convenait le plus. En tant que grand adepte de sobriété, j’ai tout naturellement porté mon attention sur le noir. Les autres bracelets attireront d’autres personnes, celui en cuir m’a paru trop apparent à mon goût.

Pour ajouter une petite touche de style, Honor a précisé que des matériaux étaient polis à la main dans la conception de chaque modèle. Pour continuer, des éditions spéciales sont sorties avec la collaboration de quatre artistes :

Jacky Tsai

Wang DongLing

Giovvanni Ozzolo

George Greaves

En ce qui concerne le design de la montre en elle-même, le boîtier n’est pas tant différent que son cousin de chez Huawei. Le peu de différences que nous avons pu lui trouver réside en deux points principaux. Le bouton du haut tout d’abord est cerclé de rouge, ce qui va de pair avec les démarcations entourant le cadran. Indiquant un tachymètre (outil servant à mesurer la vitesse d’un objet en mouvement), la montre a un style sportif malgré la discrétion qu’elle arbore.

Le tachymètre (la fonctionnalité) n’existant pas sur la montre, le cadran est donc purement esthétique. À l’arrière du boitier, il est indiqué que la montre supporte une immersion dans l’eau jusqu’à 50m de profondeur.

La fiche technique

Caractéristiques Honor MagicWatch 2 – 42mm Honor MagicWatch 2 – 46mm Dimensions 41.8 mm x 41.8 mm x 9.3 mm 45.9 mm x 45.9 mm x 10.7 mm Poids 29 g 41 g Ecran 1.2″ OLED 1.39″ OLED Définition 390 x 390 pixels 454 x 454 pixels Résolution 326 ppp 326 ppp MicroSD non non Connectivité Bluetooth 5.1 LE Bluetooth 5.1 LE Fonctions GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre et lecteur optique de rythme cardiaque GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre et lecteur optique de rythme cardiaque SoC Kirin A1 Kirin A1 Stockage 4 Go 4 Go Résistance à l’eau étanche 5 ATM étanche 5 ATM Audio Microphone Microphone et Haut-parleur Batterie 215 mAh 455 mAh Port de charge Propriétaire Propriétaire Recharge rapide Non Non Recharge Qi sans fil Non Non Coloris Noir, Argent Noir, Doré

Honor MagicWatch 2 – L’interface intuitive et simple

La montre connectée de par son essence se veut utile et surtout simple à comprendre. C’est un pari réussi pour la Honor MagicWatch 2, car elle est non seulement personnalisable à souhait, mais elle est aussi complète. La montre compte une dizaine d’interfaces différentes au démarrage, toutes interchangeables. Il est bien sûr possible d’ajouter autant de watchfaces que vous voulez. Certaines montrent beaucoup d’informations tandis que d’autres sont focus uniquement sur l’heure, avec parfois un petit compteur de pas sur le côté.

Les boutons permettent de faire des actions simples, accéder au menu principal avec les applis sportives pour le bouton rouge, retour pour le bouton du bas. Depuis le menu paramètres, il est aisément réglable le mode de la montre, ne pas déranger, uniquement l’heure, trouver son téléphone ou encore régler une alarme.

L’application Huawei Health – obligatoire et non par choix

L’application via Android est obligatoire, impossible de synchroniser la montre à un smartphone sans celle-ci. Il faudra donc se connecter à Huawei Health ou HealthKit. L’application sera mieux renseignée sur un smartphone Android, ayant plus de libertés avec l’OS que sur iOS.



Application Santé – Huawei P30 Pro

Toutes les informations recueillies par la Honor MagicWatch 2 sont évidemment retrouvables sur l’application.

L’autonomie, le gros point fort

L’un des plus gros points forts de la montre, en version 46mm, est son autonomie. Étant dotée d’une batterie de 455 mA h, Honor communique sur une autonomie de 14 jours, face à environ 9 à 10 jours en utilisation intense contre un peu plus de deux semaines en utilisation modérée. Un écran OLED performant qui tiendra des jours durant.

Conclusion

Pour faire court, la Honor Magic Watch 2 est un condensé de bonnes impressions. N’allant pas partout chercher ce qu’elle ne peut faire, elle accomplit ce qu’elle peut à merveille. Une batterie de choc, un software qui tient la route et un design soigné jusqu’aux finitions.

Honor MagicWatch 2 169.90€ 8.1 Batterie 9.0/10

















Design 8.0/10

















Ecran 7.5/10

















Rapport qualité/prix 10.0/10

















Sport 6.0/10

















Points positifs Autonomie remarquable

Design soigné

Sport (GPS)

Meilleur rapport qualité/prix Points négatifs NFC manquant

Pas de connectivité 4g Une belle promo en ce moment