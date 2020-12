Les idées cadeaux Noël 2020 pour les sportifs

Publicité

Noël rime avec cadeaux sportifs. Parfois trouver le bon cadeau relève de l’impossible. Par manque d’idées, ou de temps, il est parfois difficile de trouver le cadeau parfait. La rédaction vous donnera sa liste parfaite de cadeaux de Noël dédiée aux sportifs.

Le classique, la musique pour le sportif

Lorsque l’on pratique un sport, le faire avec de la musique développe nos capacités physiques. C’est tout naturellement que le cadeau parfait pour un sportif, qu’il soit débutant ou aguerri, reste le casque audio. Que ce soit un casque sans fil ou des écouteurs sans fil, il y en a pour tous les gouts.

Pour ce qui est des casques audio, il est difficile de courir avec un casque, mais bien plus simple de faire de la musculation avec. La rédaction a retenu le casque premium Shure Aonic 50 pour sa qualité sonore, son confort intense et surtout son très bon rapport qualité prix. Ainsi que les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z. Avec leur design et leur très grande autonomie, ils se placent comme les écouteurs parfaits pour le sport.

Produit disponible sur Shure Casque sans Fil Aonic 50 à Réduction de Bruit, sonExceptionnel de Qualité Studio, Bluetooth 5, Maintien Sur L’Oreille Sécurisé, Autonomie de 20 Heures, Simple D’Utilisation – Blanc/Tan

Voir l'offre 326,81 €

Pour les coureurs, il est important d’obtenir un maintien optimal des écouteurs. C’est pour cela les Beats Powerbeats Pro sont parfaits pour les coureurs. D’un maintien parfait, ils sauront vous accompagner tout au long de vos entraînements. Proposant une autonomie redoutable et une qualité audio Beats de haut niveau, ils représentent le cadeau parfait pour les coureurs.

Publicité

Produit disponible sur Powerbeats Pro sans fil - Puce Apple H1 pour casques et écouteurs, Bluetooth classe 1, 9 heures d'écoute, écouteurs résistants à la transpiration - Noir

Voir l'offre 159,60 €

Dans cette période mouvementée qu’est la pandémie mondiale, les sportifs ont revu leur entraînement et surtout le lieu d’entraînement. Nombre d’entre eux s’entraînent régulièrement à la maison, suite à la fermeture des salles de sport.

Alors, pourquoi ne pas leur offre un son de qualité pendant leur entrainement avec des enceintes connectées. Notre dernier test sur l’enceinte connectée Marshall Emberton, relève l’efficace et le design futuriste pour un prix intéressant.

Produit disponible sur Marshall Emberton Haut-Parleur Portatif - Noir One Size

Voir l'offre 149,00 €

Faire son sport en musique avec Shapeheart

Tous les sportifs, qu’il soit amateur ou professionnel, ont déjà acheté des accessoires pour le sport. Que ce soit un brassard pour écouter sa musique avec son smartphone, ou un support vélo « étanche » pour suivre son tracé GPS, plusieurs inconvénients persistes.

Accéder à son smartphone rapidement est très compliqué. Les matériaux sont de mauvaise qualité, et laisser un smartphone haut de gamme dans une pochette de mauvaise qualité fait courir le risque qu’il s’abime. Ne parlons pas du tactile, qui, à la moindre goutte d’eau, ne fonctionne plus, et qui révèle une mauvaise étanchéité. Lorsque vous changez de smartphone, vous devez aussi changer de pochette.

C’est là qu’intervient Shapeheart. Cette société française propose des supports magnétiques nouvelle génération. Vous n’aurez plus aucun problème. Avec leur support magnétique puissant, votre smartphone ne risque pas de s’abîmer. Cette entreprise française propose un design innovant et surtout, un produit qui s’adapte à votre smartphone (et non l’inverse).

Shapeheart propose plusieurs gammes de produits. Pour les coureurs, vous pourrez profiter d’une ceinture magnétique, d’un brassard magnétique, ainsi qu’un brassard avec capteur fréquencemètre. Bien sûr, tous les produits peuvent accueillir n’importe quel smartphone.

Une gamme pour les cyclistes et les motards est disponible. Avec un support magnétique, et une pochette étanche et tactile, même sous la pluie. Vous pourrez profiter de la route, et consulter vos appels, notifications ou votre GPS, en toute sécurité.

Vous devez utiliser votre smartphone hors du support, rien de plus simple. Il vous suffit de le prendre, et il se décroche de son socle magnétique. Vous pourrez utiliser votre smartphone, le tout bien protégé de la pluie et des chocs en cas de chute.

Publicité

Plus besoin d’enlever sa coque de smartphone, les pochettes sont adaptées.

Shapeheart propose des produits accessibles au budget les plus sérés.

Produit disponible sur Shapeheart Brassard de Sport magnétique avec Pochette détachable Universelle - Accédez à Votre téléphone d'un Simple Geste (Compatible pour Iphone, Samsung, Huawei, etc.)

Voir l'offre 38,97 €

Produit disponible sur Shapeheart Brassard de Sport

Voir l'offre 44,75 €

Produit disponible sur Shapeheart Ceinture de Sport Magnétique avec Pochette détachable Universelle - Accédez à Votre téléphone d'un Simple Geste (Iphone, Samsung, Huawei, etc.) (XL)

Voir l'offre 29,95 €

Produit disponible sur Shapeheart Support téléphone magnétique pour Vélo (Taille M - téléphone jusqu'à 15cm)

Voir l'offre 26,46 €

Les accessoires essentiels au sportif

Continuons dans nos classiques, avec les accessoires essentiels au sportif.

Le sport est un moyen efficace de s’évader. Il permet de réduire le stress, d’améliorer le sommeil et surtout la santé. C’est pour cela que la montre connectée représente le cadeau idéal pour tous les sportifs. Encore une fois, ces montres sont dédiées à des profils variés. Que ce soit homme ou femme, sportif jeune ou plus expérimenté, il y en a pour tous les gouts et toutes les bourses.

La Fitbit Charge 4

Commençons par la plus basique, et surtout la plus abordable. La Fitbit Charge 4 est une montre connectée proposant les fonctionnalités basiques de la marque. De quoi satisfaire le sportif débutant ne recherchant pas beaucoup d’informations santé. Son point fort, une puce embarquée permettant le tracé GPS pendant les séances de running.

Produit disponible sur Bracelet d'Activité Fitbit Charge 4 pour La Santé et Le Sport avec Gps, Suivi de leNatation et Jusqu'à 7 Jours d'autonomie de Batterie

Voir l'offre 96,79 €

Garmin Forerunner 745

Pour une montre connectée vraiment performante, Garmin reste l’une des marques phares des sportifs. Alliant élégance et précision, la Garmin Forerunner 745 saura répondre à toutes vos demandes. Notre test montre que la Garmin est faite pour plaire au plus grand nombre. D’une précision redoutable, elle est l’amie de n’importe quel sportif, que ce soit pour du cyclisme, de la natation, du running ou des préparations physiques spécifiques.

Produit disponible sur Garmin Forerunner 745 Noir

Voir l'offre 469,00 €

Apple Watch Series 6

Une montre design et sportive, l’Apple Watch Series 6 se place dans le haut de gamme des montres connectées. Design, elle se porte au quotidien et saura se faire discrète. Connectée et sportive, elle permet aussi d’obtenir un tracé GPS précis, et des fonctionnalités utiles à tout sportif. Notre test vous permettra d’en savoir plus sur cette Apple Watch Serie 6.

Produit disponible sur Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Boîtier en aluminium bleu, Bracelet Sport marine intense

Voir l'offre 559,00 €

Suunto 7

Et la petite dernière, la Suunto 7. Une montre sportive connectée qui propose l’environnement Wear OS de Google. Ce dernier offre un large panel de possibilités tant technique, sur les mesures de sport, que sur la qualité de vie et le suivi santé. Nous avons pu tester la dernière Suunto 7.

Produit disponible sur Suunto 7 Smartwatch Polyvalent pour le Sport et l'Usage Quotidien, et Wear OS by Google

Voir l'offre 379,00 €

Se détendre, c’est essentiel : le yoga

Depuis quelques années, la discipline spirituelle qu’est le yoga s’est vu admettre de très nombreux sportifs. Parfait pour lutter contre le stress, et se recentrer sur soi-même, la pratique de la discipline est très simple. Par le biais d’internet, de vidéos en ligne ou de manuel, vous pourrez retrouver une forme physique et surtout un confort de vie supérieur.

Vous aurez néanmoins besoin de quelques accessoires, utiles et efficaces, qui permettront une pratique simple et sur le long terme du Yoga. Ces accessoires pourront servir à d’autres sports, tels que le Pilates, le renforcement musculaire et bien d’autres.

Un tapis

L’essentiel, le tapis de yoga reste l’élément central de la discipline. Ce n’est pas très confortable de pratiquer ce sport directement sur le sol ou dans votre pelouse. Il est bien plus confortable d’acquérir un tapis de yoga digne de ce nom. Nous avons tous chez nous un tapis basique, mais celui-ci peut glisser voire s’étirer lors de mouvements. Le tapis accompagnera n’importe quel sportif, débutant ou expérimenté.

C’est pourquoi il est essentiel d’acheter un tapis de yoga adhérent et surtout résistant. Pas besoin de dépenser des centaines d’euros dans votre tapis. Notre choix se tourne facilement vers un tapis de 6mm d’épaisseur, parfait pour commencer le yoga. Le must, il dispose de ligne permettant de mieux aligner ses pieds par rapport à son corps.

Produit disponible sur Dustgo Tapis de Yoga, en TPE Matériaux, Épaisseur de 6MM, avec Lignes d'alignement du Corps, 183x61x0.6 cm, Tapis Yoga Antidérapant et Durable, avec Un Sangle et Un Sac à Dos

Voir l'offre 32,99 €

Les blocs

Maintenant que le tapis de yoga est choisi, il vous faut un autre accessoire indispensable pour bien commencer la discipline, les blocs. Ils permettent de mieux stabiliser les positions et de s’aider lors de certains mouvements.

Vous pouvez en acheter en liège, bien plus durable, ou en composant haute densité. Ces derniers sont moins chers, mais s’abiment et se déforment plus facilement et plus rapidement.

Produit disponible sur VLFit Lot de 2 Briques de Yoga de Choix de Couleur- (2 PC) Bloc en Mousse EVA (Gris)

Voir l'offre 12,99 €

Produit disponible sur Lotuscrafts Brique Yoga en liège Supra Grip - Fabrication écologique - liège Naturel du Portugal - Yoga Block - Bloc Yoga - Brique de Yoga - Yoga Brique - Brique Yoga liège

Voir l'offre 18,95 €

La sangle

Le dernier accessoire utile pour des séances de yoga complet et efficace est la sangle. Elle permet une progression plus rapide et un début simplifié. Elle vous permettra de vous étirer et de tenir des positions. Si vous n’êtes pas assez souple pour réaliser des figures techniques et des positions spécifiques, elle saura votre allier de poids.

Produit disponible sur Lotuscrafts Sangle de Yoga - 100% Coton - Sangle Yoga pour de Étirements - Ceinture Yoga pour Les Yogis Débutants et Confirmés - Sangle de Yoga avec Fermeture en Métal [250 x 3,8 cm]

Voir l'offre 12,95 €

Bien réussir ses séances

Si vous avez opté pour des séances de yoga en ligne, vous aurez besoin de votre smartphone. Ce n’est pas simple de suivre le cours, tout en devant tenir votre smartphone. Vous pourrez projeter votre cours sur votre TV, mais cela vous oblige à faire votre sport uniquement dans votre salon. Ou alors, vous pouvez opter pour un pied tenant votre smartphone et vous pourrez réaliser vos séances n’importe où.

Produit disponible sur Rhodesy RT-02 Flexible Octopus Style Trépied Support Support avec télécommande Bluetooth pour Appareil Photo, Tout téléphone Intelligent avec Clip

Voir l'offre 19,99 €

La santé du sportif

Si vous êtes équipé d’une montre connectée, vous avez tout l’équipement pour réaliser votre discipline, alors parfait. Il ne vous manque plus qu’une bonne récupération après le sport pour profiter de vos journées. Le tout en maximisant vos performances. Voilà le but de Bluetens, c’est un mini kiné connecté, qui vous offre une récupération améliorée et des performances accrues.

Bluetens séduit par sa simplicité et son efficacité. Très compact et léger, un petit sac en tissu est fourni dans le pack. Vous pourrez emporter Bluetens, ses électrodes et ses câbles partout avec vous. L’utilisation de l’application Bluetens est très simple. La navigation à travers les différents programmes et leur choix est grandement facilitée par la présence de descriptifs. Ils expliquent brièvement la douleur, l’intensité conseillée et la durée de soin.

Le coach sportif parfait

Avec tous ces équipements, il serait dommage d’arrêter rapidement le sport suite à un manque de suivi ou de motivation. Et c’est là qu’intervient l’application française RunMotion Coach. Cette application vous apportera un suivi précis et une motivation à toute épreuve tout au long de votre préparation. Ce coach sportif est spécialement dédié au running. Avec sa disponibilité en ligne, 24H/24H, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas aller courir.

RunMotion coach saura s’adapter à vos disponibilités, vos objectifs et surtout vous motiver à performer. L’application reçoit beaucoup d’amélioration, régulièrement. Et ses développeurs l’adaptent en fonction des conditions d’environnement. Lors du confinement, l’application s’adaptait à la limite des 1km en 1h, en proposant des programmes spécifiques. Notre dernier test sur cette application a permis de découvrir toutes les fonctionnalités de l’application, et a su nous séduire très rapidement.

Les cartes-cadeaux

Si après tout cela, vous n’avez pas d’idée de cadeaux pour les sportifs, il reste un dernier cadeau. Celui-ci est sûr de plaire, la carte-cadeau. Vous pouvez simplement l’acheter directement dans la boutique en ligne ou en magasin et y mettre la somme voulue. Ou alors, vous pouvez acheter vos cartes-cadeaux via un site spécialisé. Ils sont nombreux, mais les plus importants sont sleepingmoney ou place des cartes. Ces sites vous permettront d’économiser sur la valeur de la carte.

De nombreux cadeaux sont donc possibles pour les sportifs. Du plus petit budget (par exemple avec la carte-cadeau) ou un plus gros budget (à plusieurs) avec une montre connectée ou un groupe d’accessoires.