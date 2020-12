Publicité

Bluetens, et plus généralement, tous les appareils d’électrothérapie ont pour unique objectif : soigner. Que ce soit une douleur musculaire, un massage relaxant, ou pour muscler, Bluetens saura vous combler. Petit, compact et autonome, il vous suivra partout. Ce test a été réalisé sur une durée de deux mois. Et permettra de voir si Bluetens peut remplacer un kiné.

Bluetens, pour vous soigner

Le principe de fonctionnement de l’électro-stimulation est très simple : il consiste à envoyer un tout petit courant électrique à votre muscle pour le stimuler dans un but de soin, de relaxation ou de renforcement. La stimulation électrique créée par Bluetens est une réplique d’un procédé naturel contrôlé par le cerveau : quand vous bougez, votre cerveau stimule électriquement vos muscles pour le mouvoir. Bluetens génère un courant électrique qui selon les fréquences, l’intensité et la durée va permettre de prendre soin de vous quels que soient vos besoins.

Prise en main

Dans le pack Bluetens, vous trouverez un boitier Bluetens, des électrodes réutilisables (4, taille S et 4, taille M), 1 câble de connexion snap et 1 câble USB de recharge. Le boîtier Bluetens est très compact, mesurant 4 cm sur 6 cm, et pesant moins de 25 grammes, un poids plume.

Bluetens se connecte automatiquement à votre smartphone après le lancement du programme. Pas besoin d’aller farfouiller dans vos réglages. Il vous suffit d’activer la fonction Bluetooth de votre téléphone et le tour est joué.

Publicité

Lors de la première utilisation, Bluetens lance son tutoriel. Tout au long de l’utilisation, vous disposerez d’aide et de conseils pour poser les électrodes, régler l’intensité ou même les modalités d’utilisation. Vous disposez de 3 modes, Soigner, Relaxer et Renforcer.

Les soins Bluetens

Pour un soin de kinésithérapie visant à amplifier un travail de rééducation en cours ou bien permettant un effet antidouleur rapide, le monde Soin est parfait.

Le mode Relaxer permet d’apaiser les tensions musculaires, mais aussi d’augmenter la vitesse de récupération. Lors de ce test, l’utilisation du mode Relaxer était plutôt tournée vers la récupération post entraînement, et permettait d’éviter les crampes et d’augmenter la vitesse de récupération.

Et pour finir, le mode Renforcer permet un renforcement musculaire en douceur.

La stimulation électrique n’est pas un art datant de notre siècle, bien au contraire. Cette science a fait ses preuves, des Egyptiens, à nos jours, plus la peine de prouver les effets des courants électriques sur notre système musculaire et nerveux.

Les électrodes

Conçu dans un gel permettant la transmission du courant électrique, les électrodes Bluetens sont réutilisables. Dans le pack, les 4 moyennes électrodes permettent, par exemple, un soin des deux genoux à la fois. Les 4 petites électrodes permettent de soigner de façon plus précise. Lors du choix du programme, vous pourrez choisir entre les deux types d’électrodes.





Une plaquette d’électrodes durera entre 1 et 2 mois, suivant l’intensité des utilisations. Dans notre test, les électrodes commençaient à se décoller légèrement. La colle présente sur chaque électrode, responsable de la bonne conduction du courant, reste un peu lors de chaque utilisation. Néanmoins, vous pourrez acheter des électrodes à part.





Le maître mot : intuitif

D’une simplicité agréable à utiliser, Bluetens s’active avec un seul bouton. La molette potentiomètre vous servira à régler l’intensité du programme. Il est important de bien comprendre le sens de réglage. Dans le sens horaire, l’intensité augmente, et les pulsations avec. Dans le sens antihoraire, elles diminuent.

Publicité

On notera que le boitier est fabriqué dans un plastique plutôt léger, mais il semble assez résistant. Un écran affichant l’intensité serait le bienvenu.

Sur le boitier Bluetens, 4 témoins d’intensité vous indiqueront à quel stade d’intensité vous vous trouvez. Difficile de savoir avec précision à quel niveau d’intensité se situe l’exercice sans l’affichage de l’application.

Led d’allumage

Pour débuter une séance avec Bluetens, il vous suffit de sélectionner le programme via l’application. Placer ensuite les électrodes comme indiqué par l’application, et d’allumer votre Bluetens. Tout simplement.

Différents soin pour les genoux

Explications

Electrodes taille M

Electrodes taille S

Pour ce qui est de l’autonomie de Bluetens, compté 15 jours d’utilisation pour 1h de charge. Ce qui se traduit par une charge toutes les semaines pour 2 programmes chaque jour, soit 14 programmes par semaine. La durée moyenne d’un programme est d’environ 45 minutes, ce qui porte l’autonomie de Bluetens à 10H30.

La charge se réalise via un câble USB. L’utilisation de Bluetens ne peut se faire lors du chargement, bien évidemment pour éviter des blessures pour l’utilisateur.

L’entrée USB pour la charge / l’entrée Snap pour les électrodes

L’utilisation intensive de Bluetens

Pour régler l’intensité du courant, Bluetens nous oriente sur chaque page des programmes. L’application ne nous indique pas une fréquence précise, puisque chaque individu a des caractéristiques musculaires qui lui sont propres.

Vous pouvez associer l’application Bluetens avec le calendrier. Cela permet de planifier et organiser les séances, que ce soit de récupération sportive, de soin ou de relaxation. Vous pourrez donc prévoir X séances de récupération sur X jours.

En plus du calendrier intégré, vous pourrez ajouter des programmes en favoris, ou même des exercices. Cette fonctionnalité est assez pratique au vu de la centaine de programmes disponible. En 2 mois d’utilisation, il n’a pas encore été possible de tester tous les programmes, c’est vous dire la quantité de programmes.

Votre kinésithérapeute, ou votre coach sportif, peuvent créer un traitement ou une préparation physique sur-mesure grâce à Bluefit, un programme de Bluetens.

Conclusion

Bluetens séduit par sa simplicité et son efficacité. Très compact et léger, un petit sac en tissu est fournit dans le pack. Vous pourrez emporter Bluetens, ses électrodes et ses câbles partout avec vous. L’utilisation de l’application Bluetens est très simple. La navigation à travers les différents programmes et leur choix, est grandement facilitée par la présence de descriptifs. Ils expliquent brièvement la douleur, l’intensité conseillée et la durée de soin.

Il reste encore des progrès à faire pour faire de l’application et de Bleutens, le meilleur kiné. Il manque un espace plus personnalisé pour l’utilisateur, un petit écran qui accompagnerait le smartphone, et une meilleure programmation des séances. Le nombre de programmes rend l’utilisation de Bluetens très polyvalente et intéressante.

Bluetens trouvera facilement sa place dans la vie d’un sportif, et saura se montrer indispensable, tant pour soigner, que pour relaxer. D’ailleurs, pour optimiser vos séances de sport et la récupération, nous vous conseillons de vous orienter sur le site MyProtein. Vous retrouverez tous nos conseils sportifs sur le site.

Produit disponible sur Bluetens Pack Sport et Récupération

Voir l'offre 149,00 €

Bluetens BL-BLT02 électrosimulateur connecté Blanc/Bleu 8.5 Compact 9.0/10

















Design 7.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Prix 8.5/10

















Application 8.5/10

















Programmes compelts 9.0/10

















Points positifs Un produit compact

Une autonomie de plus d'une semaine

Simplicité d'utilisation

Beaucoup de programmes Points négatifs Le manque d'un espace regroupant des statistiques

Absence d'un écran de lecture sur le bluetens

Matière qui semble assez fragile