Twitter veut s’imposer sur les autres réseaux sociaux

Pour agrandir sa visibilité, Twitter met en place diverses fonctionnalités comme les Fleets. Et aujourd’hui il décide encore d’implémenter une nouvelle fonctionnalité permettant de diffuser des publications directement dans des stories. Cette fonctionnalité s’applique sur Snapchat et très prochainement sur Instagram.

Twitter a annoncé le 10 décembre 2020, la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité de partage. Ce partage se fera en dehors du réseau social, ce qui est assez atypique. Grâce à cette fonctionnalité, Twitter reprendra en quelque sorte leur droit. Car bien souvent, c’est sur les différents réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram qu’on retrouve la plupart du temps des screenshots de tweets et non des publications au réseau attitré. Comme l’explique Twitter, « Parfois, un Tweet est si important ou si drôle qu’il doit être partagé en dehors de Twitter. Pour ce faire a émergé une tendance qui consiste à faire des captures d’écran et les recadrer pour pouvoir les publier ailleurs. »

Twitter augmente sa visibilité

L’ajout de cette fonctionnalité n’est qu’un pur coup de génie de la part de Twitter, elle a même du sens. C’est notamment le cas pour l’entreprise de Jack Dorsey qui approuve complètement cette décision. Puisque dès qu’un tweet sera partagé sur Snapchat ou sur Instagram, les internautes auront directement accès à un lien pour l’ouvrir sur Twitter. Donc, en conséquence augmenter leur visibilité sur le réseau, voire l’agrandir. En somme, si l’internaute s’y plaît, alors il se créera un compte.

Appuyez sur l’icône de partage sous le tweet que vous souhaitez partager

Sélectionnez Snapchat dans la liste des services de partage proposé

Snapchat va s’ouvrir directement sur l’onglet caméra avec le tweet en sticker

Ajuster votre sticker Twitter, comme un sticker classique

Partagez

Bien sûr, la fonctionnalité de partage est seulement disponible pour les utilisateurs iOS et sera disponible pour les Android un peu plus tard. En ce qui concerne le réseau social Instagram, la fonctionnalité n’est toujours pas d’actualité donc il faudra patienter encore un petit peu.

