Un Bon Maillot : Faites-vous surprendre par la box mystère

Fondée en 2020 par Louis Le Nevé et Timothé Odin, l’entreprise Unbonmaillot.com révolutionne la consommation de maillots de sport. Basée à Nancy, elle propose des box mystères contenant des maillots neufs et authentiques de football, rugby et basket. Cette année, elle lance sa box premium pour la saison 2024/2025, un concept inédit à la fois économique et surprenant.

Un bon maillot, une offre imbattable pour les passionnés

La box premium permet d’obtenir un maillot officiel de la saison en cours, au prix exceptionnel de moins de 70 euros, alors que ces maillots se vendent généralement à plus de 100 euros dans le commerce.

Chaque box reste une surprise : le maillot reçu est tiré au sort, garantissant une expérience unique pour chaque client. Toutefois, les amateurs peuvent exclure certaines équipes pour éviter de recevoir une tunique rivale.

Un phénomène viral et en pleine expansion

Grâce aux réseaux sociaux, et particulièrement à TikTok, Un Bon Maillot est devenu un véritable phénomène viral. Les utilisateurs se filment en ouvrant leurs box, partageant leur surprise et alimentant ainsi la notoriété de l’entreprise. Avec plus de 250 000 box vendues dans 40 pays, Unbonmaillot.com s’impose comme un leader européen.

Quelques chiffres clés :

250 000 box vendues depuis 2020

Plus de 13 millions d'euros de CA générés

160 000 clients, avec 70 % de nouveaux acheteurs chaque mois

, avec 70 % de nouveaux acheteurs chaque mois Une présence étendue en Europe avec des déclinaisons locales : Therightjersey (Angleterre), Unabuenacamista (Espagne), Lamagliagiusta (Italie) et Dasbestetrikot (Allemagne).

Une expérience idéale pour les fêtes

À l’approche de Noël, la box premium est l’occasion rêvée d’offrir un cadeau original et tendance. Avec ce lancement, Un Bon Maillot promet une nouvelle saison riche en surprises pour les passionnés de sport.

Pour commander votre box : unbonmaillot.com.