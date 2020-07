CES 2021 : maintenu mais en version numérique

En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, le salon CES 2021 aura lieu mais uniquement en ligne. Les organisateurs du salon n’ont pas vous prendre de risque pour les milliers de personnes participantes chaque année.

CES 2021 en mode numérique

Le Consumer Electronic Show est le salon d’électronique grand public le plus important au monde. Habituellement, nous y participons pour vous remonter les informations depuis Las Vegas, cette année ce sera de nos bureaux.



Gary Shapiro, le président de la Consumer Technology Association (CTA) qui régit le salon a indiqué dans un communiqué :

« Il n’est tout simplement pas possible de faire venir en toute sécurité des milliers de personnes…

En passant sur une plateforme entièrement numérique pour 2021, nous pouvons offrir une expérience unique en aidant nos exposants à se rapprocher avec des publics existants mais aussi d’une nouvelle audience. »

Les CES 2021 se déroulera du 06 au 09 janvier 2021, cette nouvelle expérience numérique permettra toujours de mettre en relation les exposants, les clients et la presse du monde entier. Ainsi, nous pourrons toujours découvrir les innovations et les derniers produits des plus grandes marques ou de jeunes start-up.



Le CTA prévoit déjà un retour à Las Vegas en janvier 2022 combinant les meilleurs éléments de l’événement physique et numérique.