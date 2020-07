FIFA 2021 : Les dernières infos !

Comme tous les ans les amateurs de ballon attendent avec impatience le nouvel opus de leur jeu de foot préféré. FIFA 21 est bientôt là et il faut avouer qu’EA a vu les choses en grand.



Voici le trailer :

FIFA 21 mise sur la jeunesse

La sortie est prévue pour le 09 octobre 2020. L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ornera la couverture du jeu disponible dans le monde entier.

D’ailleurs le champion du monde à voulu commenter cet honneur :

« Être sur la couverture de FIFA 21, c’est un rêve qui se réalise. De mon passage de Bondy à Clairefontaine et à ma victoire en Coupe du Monde, c’est encore une grande étape. Je joue à FIFA depuis que je suis petit et je suis flatté de représenter une nouvelle génération de footballeurs et de rejoindre d’autres grands footballeurs avec qui je partage cet honneur.«

Comme dans les épisodes précédents, de nombreux modes de jeu seront disponibles.

EA promet une nouvelle expérience de foot de rue avec les VOLTA SQUADS. Il sera possible de jouer dans des 5 contre 5 en mode coopératif.

Bien le célèbre mode FIFA Ultimate Team est toujours présent. Vous pouvez collaborer en ligne avec des amis pour jouer et tenter de remporter des récompenses dans FUT Co-Op.



Aaron McHardy, l’executive Producer sur EA SPORTS FIFA, indique: “Cette année, nous proposons à nos fans des expériences sociales qui renforcent la qualité du jeu sur terrain réduit mais aussi toute l’intensité des matchs disputés sur les pelouses des plus grands stades, le tout au service de l’expérience de jeu EA SPORTS FIFA 21 la plus réaliste et la plus interactive à ce jour. Parallèlement à l’une des plus importantes mises à jour de notre mode Carrière et à une jouabilité qui repousse encore plus loin les limites entre football virtuel et football réel, nos fans pourront vivre pleinement leur passion pour ce beau sport qu’ils aiment tant.”

C’est la Champions League !

Les habitués du mode carrière retrouveront leurs marques. Ils pourront toujours mener leur équipe aux sommets en gérant chaque étape de leur aventure sportive. Des améliorations apportent encore plus de fonctionnalités aux matchs, aux transferts et à l’entraînement. Le mode Carrière innove également au niveau de l’interactivité pour offrir une plus grande maîtrise de l’issue de chaque matchs. Notamment avec le nouveau système de simulation des rencontres, ou encore un système de progression repensé pour gérer le développement des joueurs, entre autres.

Si vous voulez en savoir plus sur le mode carrière rendez vous sur le site d’EA dédié à FIFA 21 en cliquant ici.

FIFA 21 comporte 17 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 90 stades et plus de 30 championnats. Profitez également des grandes compétitions de football du monde avec l’UEFA Ligue des champions, l’UEFA Europa League, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et LaLiga Santander.



Bref de quoi passer des heures entières pour affronter toute la planète football. Vivement le mois d’octobre.