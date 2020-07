Simon Pegg et Nick Frost de retour sur Prime Video

Bientôt sur Amazon arrive une série qui marquera une nouvelle collaboration entre les comparses britanniques Nick Frost et Simon Pegg ! Il y a quelques jours s’est déroulé le San Diego Comic-Con @Home. Coronavirus oblige, cette édition un peu spéciale s’est déroulé entièrement en ligne. Nul besoin d’aller jusqu’à San Diego donc pour découvrir ce festival de la bande dessinée.

Et le 23 juillet dernier y a été dévoilée un teaser d’une nouvelle série qui, 2 ans après sa première annonce, arrive cette année. Cette série s’intitule Truth Seekers et parmi ses créateurs, nous retrouverons deux acteurs bien connus des fans du réalisateur britannique Edgar Wright ; Simon Pegg et Nick Frost.

Simon Pegg et Nick Frost dans Shaun of the Dead

Truth Seekers est produite par leur société Stolen Pictures et sera composée de 8 épisodes de 30 minutes. Il s’agira également d’une comédie d’horreur.

Le synopsis et le casting de la série

La série Truth Seekers est une comédie surnaturelle centrée sur une équipe d’enquêteurs du paranormal qui font équipe pour déceler et filmer des apparitions fantomatiques à travers le Royaume-Uni. Ils partagent leurs aventures, visible par tous, sur Internet. Néanmoins, tandis qu’ils surveillent des églises hantées, des bunkers souterrains et des hôpitaux abandonnés avec leur arsenal de trucs faits-maison à détecter les fantômes, leurs expériences surnaturelles se font plus fréquentes, plus terrifiantes et pire encore, ils finissent par découvrir une conspiration visant à provoquer l’Armageddon sur la race humaine. Se déroulant dans un univers mystérieux remplis de monstres effrayants, Truth Seekers mélange le vraiment drôle avec le vraiment effrayant en utilisant une approche excitante du film de genre. The Wrap

Au casting, nous retrouverons Pegg et Frost. Mais nous retrouverons également Susie Wokoma, Julian Barratt et enfin, ni plus ni poins que Malcolm McDowell (If…, Orange Mécanique).

Vous pouvez découvrir le teaser de la série juste ici (en VOST) :