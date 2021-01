Publicité

Leader mondial des technologies de réseau, D-Link n’entend pas se faire conter le déroulement du salon innovations technologiques, CES 2021, se tenant entièrement en présentation virtuelle cette année. En effet, l’entreprise, plusieurs fois primées pour les solutions qu’elle apporte dans le domaine de la connectivité, dévoilera plusieurs de ses dernières innovations dont : l’Adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5G-DUB-E250, le commutateur Multi-Gigabit, DMS-106XT, la caméra Wi-Fi extérieure panoramique avec zoom 2K QHD, DCS-8635LH et l’adaptateur AX1800 Wi-Fi 6USB 3.0, DWA-X1850.

D-Link veut affirmer sa domination en matière de connectivité

L’entreprise Taïwanaise D-Link est réputée pour son expertise en conception, développement et fabrication de solutions idoines à des problèmes particuliers dans le domaine de la connectivité et des réseaux. Pour continuer à assumer dignement ce statut, D-Link Corporation a décidé participé Consumer Electronic Show (CES) 2021 et ne compte pas y faire de la figuration. Un arsenal important sera déployé pour continuer à faire rêver les millions d’utilisateurs de ses produits comme elle l’a déjà fait en jouant un rôle clé dans l’aboutissement du projet de la maison intelligente ayant permis à de nombreux individus de vivre sous un toit High-tech à prix abordable.

Les produits présentés au CES 2021

D-Link Corporation entend présenter 4 nouveaux gadgets innovants lors du CES 2021. Le premier d’entre eux est l’Adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5G-DUB-E250 qui est conçu pour éviter les saturations du réseau en offrant une bande passante 2,5 fois plus large que celle d’une connexion Ethernet Gigabit. En second lieu, le Commutateur Multi-Gigabit plug & play –DMS-106XT qui améliore le rendement du réseau et permet une expérience en ligne sans interruption. Puis, la nouvelle caméra DCS-8635LH qui assure une surveillance précise et détaillée pour contrôler et protéger une maison ou de petits bureaux. Enfin, l’Adaptateur AX 1800 Wi-Fi 6 USB 3.0-DWA-X1850 qui est le premier du genre et offre aux utilisateurs un moyen rapide, facile et abordable de mettre à jour leurs ordinateurs avec la toute dernière technologie AX sans fil. Tous ces matériels sont rétro compatibles avec les dispositifs réseau déjà existants à des prix très intéressants.

Publicité