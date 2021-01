Publicité

Malgré un contexte sanitaire très compliqué, le CES 2021 ouvre ses portes du 11 au 14 janvier 2021. Enfin quand on dit ouvre ses portes c’est virtuellement bien sûr. A cause de la pandémie du Covid-19, l’intégralité de l’évènement se déroulera en ligne. Mais de nombreuses marques ont quand même répondu présentes comme HP. La société américaine présente plusieurs nouveautés pendant l’évènement tel que son nouveau PC portable 2 en 1 Elite Folio.

HP fait le show au CES 2021

Le constructeur d’ordinateur HP vient de dévoiler un PC portable hybride, l’Elite Folio 1. Même si ce n’est une innovation majeure, ce PC se distingue des autres modèles 2 en 1. En effet son écran de 13,5 pouces détachable peut se replier vers l’avant.

Ainsi il est facile de passer du mode PC portable classique à un mode tablette utilisable avec les mains ou avec un stylet qui est fourni. Vous pouvez si vous le souhaitez incliner légèrement l’écran en mode tablette pour regarder un film ou une série en streaming. Ou bien vous pouvez mettre l’écran totalement à plat pour une utilisation avec le stylet.

Ce PC portable HP tourne avec un Snapdragon 8cx Gen 2 5G de chez Qualcomm. Le processeur devrait offrir des prestations équivalentes à un Intel Core i5. Le processeur 8cx Gen 2 est peu énergivore, d’après HP l’autonomie devrait être aux alentours de 25 heures. Concernant les autres spécificités, l’Elite Folio possède jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Concernant la connectivité le portable HP possède du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et d’un module 4G en option. Sur les cotés , l’ordinateur accueille deux ports USB-C 3.2, une prise combo mini-jack et un slot pour carte nano SIM. Pour faire simple c’est une configuration idéale pour les travailleurs nomades.

L’Elite Folio devrait être disponible très prochainement, le prix n’est pas encore communiqué.



