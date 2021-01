Forfait mobile 200 Go à seulement 15 euros, c’est maintenant ou jamais !

Publicité

Les aiguilles de l’horloge tournent et il ne reste déjà presque plus beaucoup de temps pour profiter de la meilleure offre du moment. En effet, RED by SFR propose jusqu’à ce soir minuit un forfait avec 200 Go de données mobiles à un prix défiant toute concurrence : 15 euros par mois.

Faites le plein de Go avec RED by SFR

L’année 2021 semble être pleine de générosité pour l’opérateur mobile RED by SFR. En effet, l’entreprise propose en ce moment même 200 Go de données mobiles pour seulement 15 euros par mois. Une offre généreuse qui saura combler l’ensemble de vos besoins, avec en prime un tarif très avantageux par rapport à la concurrence.

Le forfait mobile 200 Go en détail

Besoin d’avoir beaucoup de données mobiles afin de regarder moult séries et films ou bien partager votre connexion interne ? L’offre RED by SFR est faite pour vous. Celui-ci dispose en effet de 200 Go d’internet. Une quantité astronomique qui saura répondre à TOUS vos besoins durant un mois entier. Que ce soit pour jouer en ligne, regarder du contenu en streaming sur Netflix, Disney+ ou Prime Video, écouter de la musique sur Spotify, surfer sur internet et les réseaux sociaux… Vous pourrez aisément faire tout cela.

Le forfait mobile s’équipe en plus des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’étranger (Europe + DOM). Depuis ces deux dernières régions, vous pourrez d’ailleurs profiter de 15 Go de data par mois.

Finissons avec le plus important, le prix. L’offre sans engagement affiche un tarif de 15 euros par mois. L’opérateur promet d’ailleurs que le prix ne doublera pas au bout d’un an.

Pour rappel, vous n’avez que jusqu’à ce soir minuit pour profiter de ce bon plan !

