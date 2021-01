Publicité

Le Consumer Electronic Show (CES) 2021 qui se déroule, entièrement en virtuel cette année, a tenu les observateurs en haleine durant les 4 jours de son déroulement. Des présentations aussi innovantes les unes que les autres se sont succédées. Et parmi elles se trouve une lampe de clavier antimicrobienne, présenté par Targus. La multinationale américaine, spécialisée dans la fabrication d’accessoires informatiques veut ainsi proposer une solution pour aider à désinfecter plus efficacement le matériel informatique en cette période de pandémie. De quoi s’agit-il exactement ?

Targus dans le monde de l’informatique

Entreprise américaine basée en Californie et créée il y a plus de 35 ans, est connue pour fabriquer et commercialiser des accessoires informatiques tels que les étuis pour ordinateurs portables et tablettes, les souris, claviers, écrans de confidentialité et stations d’accueil universelles. Tous ces produits sont disponibles partout dans le monde et très appréciés pour leurs qualités et leur résistances. Participant à la présentation virtuelle des produits au CES 2021, Targus dévoile un gadget très ingénieux qui pourrait être très utile ces derniers temps.

La solution anti-microbienne de l’année

La lampe antimicrobienne que présente Targus au CES 2021 est destiné à désinfecter les claviers et souris d’ordinateurs. A en croire les différentes expériences faites, cette lampe, placée au-dessus du clavier et de la souris d’ordinateur permettrait d’éliminer jusqu’à 99,9% des bactéries et virus qui pourraient s’y retrouver. En effet, équipée de la UV-C LED (Disinfection Light), cette lampe aiderait les télétravailleurs à se protéger efficacement contre le COVID-19. Equipée d’un système de détection, la lampe s’allume automatiquement après que vous retirez vos mains du clavier et s’éteint dès votre retour au travail. La durée recommandée pour une désinfection efficace est de 5 minutes. Devant être commercialisée très prochainement, dans quelques mois, son prix n’a pas encore été révélé.

