Free gâte ses abonnés Freebox avec 1 an d’abonnement gratuit à Canal+ Séries

Publicité

En cette fin d’année, Free a décidé d’envoyer la sauce en proposant des avantages exclusifs à ses abonnés Freebox. En effet, nous apprenons aujourd’hui que les utilisateurs disposant d’une Freebox Pop, Delta+Pop ou du Player Devialet peuvent profiter de Canal+ Séries gratuitement pendant 1 an !

1 an d’abonnement Canal+ Séries pour les abonnés Freebox

Le temps des fêtes est l’occasion idéale pour faire des cadeaux. Free l’a très bien compris. Après avoir décidé d’offrir 6 mois de Disney+ à ses abonnés Freebox, l’entreprise continue en donnant un an d’abonnement au service de SVOD Canal+ Séries. L’occasion idéale pour regarder des centaines de séries pendant les fêtes de fin d’année et même après.

Pour vous imager le gain de cette offre exclusive, sachez qu’un mois d’abonnement à ce service revient à 6,99 euros par mois, soit 83,88 euros pour une année. Petite subtilité, l’offre est uniquement réservée aux abonnés disposant d’une Freebox Pop, Delta+Pop ou du Player Devialet.

Que trouvons-nous sur Canal+ Séries ?

Si vous ne connaissez pas ce service, sachez simplement que Canal+ Séries est un genre de Netflix. Vous pouvez retrouver sur la plateforme de nombreuses grandes séries telles que Dexter, The Americans, How I Met Your Mother, Sons of Anarchy… Des contenus originaux sont aussi disponibles : Mouche, Le bureau des légendes, Calls, Validé, Baron Noir… Une chose est sure, il y en a pour tous les gouts.

Publicité

Rendez-vous dans cet article pour découvrir notre sélection des meilleures séries originales Canal Plus !

Profiter de l’offre Free dès maintenant

Afin de profiter de Canal+ Séries gratuitement pendant un an, il vous suffit tout d’abord d’appuyer sur le bouton Free de votre télécommande Freebox. Rendez-vous ensuite dans la section Vidéo Club et l’offre devrait apparaitre sous vos yeux. Sinon vous pouvez directement vous rendre dans votre Espace Abonné sur navigateur web, sélectionnez la rubrique Télévision, puis Canal+ Séries.