Les 3 Jeux vidéo incontournables de la semaine, Cyberpunk 2077, WRC 9, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Publicité

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. LCommencons par une plongée pleine de polémiques dans CyberPunk 2077 ? Avant de prouver notre maestria de pilote automobile sur WRC 9. Besoin de vous défouler ? Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera parfaite, la magie de Zelda en plus !

Cyberpunk 2077

Rarement, un lancement aura été aussi catastrophique, au-dessus même du pathétique Warcraft III Remastered. Nous allons donc être le plus factuels possible. Sur un PC honorable (Intel Core i9, RTX 2080, 32 GO et full SSD PCi 4.0), ce jeu est simplement l’un des meilleurs de l’année. Au départ, vous allez définir votre personnage, aussi bien son physique que son background.

Vous serez soit membre de Corpo, nomade ou enfant des rues. Cela n’influe que sur le début de l’histoire, avant de rejoindre un scénario commun. Toutefois, les interactions et possibilités seront différentes. Le titre est un classique aventure/action en open world. En plus de la quête principale, de nombreuses quêtes annexes qui rapportent des XP et du matériel. Ce n’est pas leur seul intérêt, elles permettent de plonger encore plus dans cet univers, étant de véritable petite nouvelle cyberpunk à elles seules.

Le gameplay est simplissime, va du combat à main nue, au piratage et tout se fait sans y penser. Visuellement, c’est une claque absolue. Ici, je ne parle que de la version avec ray-tracing activée. Les volutes de fumées, les multiples jeux de lumières, de reflets, rendent NightCity envoûtante.

Publicité

Rarement une cité n’aura été aussi belle de jour comme de nuit et surtout vivante. Elle grouille d’habitants, même si au final il n’y a pas tant de variété que nous pourrions le croire. CDProjekt a bien travaillé mais abuse un peu des mêmes modèles 3D, juste habillés différemment. Idem avec les véhicules. Si le titre est immersif, au point de nous propose d’aller se détendre avec un ou une prostituée. Plus on plonge, plus on se rend compte qu’il manque un petit truc difficile à définir, que des détails sont améliorables. Comme par exemple l’optimisation car les bugs et crashes restent encore nombreux malgré le récent patch 1.04.

Cyberpunk 2077 notre avis

Simplement un des plus beaux jeux du moment et un des plus captivants. À condition d’avoir un PC costaud, dans le cas contraire nous avons un joli titre. Il reste bon, mais perd la magie visuelle, entretenue par le marketing, qu’apportent les dernières technologies 3D. Sur console Next-Gen, il faut attendre 2021 pour avoir la mise à jour apportant le ray tracing. Enfin, sur PS4 et Xbox c’est simplement honteux, des machines capables de lancer des titres magnifiques sont ici souillées tout simplement. CDProjekt a été trop gourmand, pourquoi ne pas avoir décalé les sorties ? Le jeu vaut le coup, mais sur console attendez, sur PC foncez si vous avez la bonne configuration… RTX 2080 minimum pour être confort !

PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, version Switch sur PS4 et Xbox One,

Produit disponible sur Cyberpunk 2077 Edition D1 (PC)

Voir l'offre 54,99 €

WRC 9

Si vous êtes un adepte des jeux de bagnole en mode arcade, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les vraies simulations automobiles, les belles trajectoires, la conduite précise et réaliste, alors prenez votre temps. WRC 9 est un hommage à la compétition WRC, avec un univers qui est parfaitement modélisé en 3D.

Chaque voiture profite d’un soin particulier, frise la perfection. Les paysages sont de belles factures et surtout l’animation ultra fluide. Les temps de chargement rapides sont instantanés sur PS5 et Xbox Series X/S. C’est d’ailleurs le seul gain réel entre Net-Gen et Old-Gen. En effet, visuellement le titre n’évolue pas entre les différentes versions. Il faudra attendre WRC 10 pour profiter du ray tracing…

Reste que les qualités de simulation sont les mêmes. La moindre erreur se paye en temps précieux perdu. Comptez quelques tours avant de comprendre parfaitement la prise en main et doser vos contrôles. Pour ensuite vous adapter aux différents types de terrains et de météos. Les propriétaires de PS5 sont les plus gâtés, car ils profitent d’un DualSense peaufiné à l’extrême. Ainsi, les vibrations varient en fonction de la surface et la moindre subtilité est retranscrite dans les mains.

WRC 9 notre avis

Si vous avez déjà WRC 8, il n’est peut-être pas utile de craquer pour WRC 9. Quoique, son mode Club System vaut le détour. Il s’agit de championnats personnalisés en ligne. L’originalité est qu’ils sont asynchrones, pas besoin d’avoir tous les joueurs connectés en même temps.

PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox One Series s/X

Publicité

Produit disponible sur WRC 9 PS5

Voir l'offre 56,99 €

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Un Zelda pou la fin de l’année ? Oui et non… En effet, si nous sommes bien dans l’univers magique de Breath of the Wild, deux choses changent. Premièrement, nous sommes dans le passé, où vous tenterez de sceller le Fléau. Pour les pointilleux, l’intégration dans la trame principale est très légère et risque de contrarier les puristes. Voyez le plus comme un What If… Second changement, ici nous sommes devant un Musô, terme qui signifie que ce titre est principalement orienté vers les combats, face à des nuées d’ennemis.

Visuellement, le titre profite de la direction artistique de son aîné et franchement ça claque. Les combats sont sublissimes, les nombreuses ennemies très bien rendues, même si nous passons plus de temps à massacrer qu’à admirer le paysage. Attention, ce n’est pas un bête « moi voir, moi taper ». Vous devrez adapter vos équipes pour répondre aux mieux au type d’attaquants. Vous pourrez passer de l’un à l’autre des membres pur combattre. La tablette Sheikah apporte de la subtilité aux combats en offrant des attaques spécifiques. Cela est certes répétitif, mais détend vraiment si vous avez besoin de décharger une certaine hargne.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau notre avis

Le titre est une réussite, mais la technique est beaucoup plus discutable. Visuellement rien à redire, mais l’animation saccade, ralentie dès que nous avons beaucoup trop d’ennemis à l’écran ou au contrôle des créatures divines. Le mode coopératif local est injouable et honnêtement préférez jouer en version nomade que sur le téléviseur. Toutefois, malgré cela nous sommes séduits, l’action est intelligente et les nombreuses cinétiques aussi somptueuses que magique dans l’univers de Breath of the Wild sont des satisfactions à elles seules.

Produit disponible sur Hyrule Warriors - L'ère du Fléau - Import ES

Voir l'offre 65,00 €