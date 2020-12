Publicité

LG nous propose aujourd’hui la barre de son SN8YG. Une barre de son aux multiples facettes, elle embarque bon nombre de technologies tout en ayant une grande qualité sonore. Voyons cela ensemble !

Unboxing

La barre de son LG SN8YG est livrée avec un caisson de basse sans fil de 7,8kg. On retrouve également dans le carton, une télécommande infrarouge, un câble optique, une fixation murale et le cordon d’alimentation de la barre.

Design

Au niveau de son design, la barre de son LG SN8YG est épurée et élégante. Faisant 106 x 5,7x 11,9 cm, elle saura se faufiler sous les téléviseurs à condition d’avoir assez de place sur le meuble TV du fait de sa longueur ! Elle sait se faire discrète . Elle embarque sur son dessus les boutons tactiles permettant de naviguer dans les menus sans la télécommande.

LG SN8YG – Boutons

Au dos on retrouve les connectiques HDMI, optique et USB ainsi que l’alimentation de la barre.

LG SN8YG – Connectiques

Sur son dessus on retrouve 2 haut-parleurs large bande orientés vers le plafond. À l’avant on retrouve 3 Woofers et 3 Tweeters, donc au total 8 haut-parleurs et 1 caisson de basse.

LG SN8YG – Un des deux haut-parleurs du dessus

Les haut-parleurs de la barre sont protégés via des grilles métalliques. Il y aura ainsi moins de chances d’en détériorer un par mégarde.

Caractéristiques

La barre de son LG SN8YG délivre ainsi une puissance totale de 400W, de quoi faire trembler quelques murs ! Commençons la longue liste de ses fonctionnalités si vous le voulez bien. Cette barre de son a été créée en partenariat avec la marque audio britannique, Meridian. L’entreprise britannique a su apporter ses connaissances dans le monde de l’audio afin d’obtenir un bon produit. Elle embarque les technologies Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X et Hi-Res Audio pour un rendu audio de très bonne qualité. Le Dolby Atmos permettra d’avoir un son immersif en 3D, le résultat est plutôt convaincant !

LG SN8YG – Barre de son et caisson de basse

Le caisson de basse est imposant, 221 x 390 x 312,8 mm et il remplit parfaitement son rôle. Celui-ci se connecte à la barre de son via une connectivité sans fil et possède sa propre alimentation. Les résultats sont là et le caisson offre des basses de très bonnes qualités, puissantes et claires. Au-delà des connectiques physiques que sont le HDMI, l’optique et l’USB, la LG SN8YG dispose de tout un arsenal afin de s’y connecter et profiter de nombreux autres services.

LG SN8YG

On retrouve un assistant Google intégré ainsi qu’un micro afin de l’utiliser, une Chromecast intégré, du Wi-Fi et du Bluetooth, rien que ça ! Pour l’assistant Google, il faudra utiliser l’application Google Home afin de connecter la barre de son au réseau. Une fois ce paramétrage effectué, cela ne prend pas longtemps, vous pourrez utiliser l’assistant Google sur votre barre de son. Néanmoins, il ne faut pas que le volume de la barre soit trop haut sinon l’assistant ne pourra pas reconnaître votre voix.

Il est ainsi possible de se connecter à bon nombre d’appareils afin de diffuser votre contenu audio depuis à peu près ce que vous voulez. Cependant concernant la connectivité Bluetooth nous avons rencontré quelques problèmes de connexion lorsque nous nous éloignions d’un peu plus de 3 mètres. Il est possible de modifier les paramètres de la barre depuis la télécommande ou directement depuis les boutons sur celle-ci via l’écran.

La puissance de l’audio

Alors est-ce que la barre de son LG SN8YG produit un bon son ? La réponse est un grand oui ! Le son produit par cette barre est de très bonne qualité. Les haut-parleurs dirigés vers le plafond aidé des haut-parleurs frontaux ainsi que la technologie AI Room Calibration et AI Sound Pro, le rendu est top ! La technologie AI Room Calibration va permettre de déterminer la meilleure configuration de la barre suivant votre intérieur en 15 secondes.

La technologie AI Sound Pro quant à elle, va analyser le contenu regardé et va automatiquement régler les paramètres audio en fonction de ce qui est diffusé. Lors d’écoute de musiques, même à fond le son reste audible et propre sans trop de saturation que ce soit sur les aigus ou les basses. En regardant des films, le rendu est intéressant, le son est fait de telle sorte qu’il soit immersif au possible. Paris gagné pour LG, il est vrai que lorsque l’on regarde un film avec cette barre de son, on est dedans !

Conclusion

En conclusion, la barre de son LG SN8YG est ultra connectée et fait le boulot ! De très bonne manufacture et épurée avec soins, elle saura se fondre dans le décor du salon. Un très bon rapport qualité prix afin de regarder ou écouter tout type de contenu avec une qualité audio supérieure. Il sera difficile de s’en séparer une fois acquise ! Il faudra compter 499€ pour se procurer cette barre de son.

Pour plus d’informations, visitez directement le site de LG juste ici !

LG SN8YG 499€ 8.5 Qualité sonore 8.0/10

















Connectivité 10.0/10

















Design 9.0/10

















Taille 7.0/10

















Points positifs Connectivité

Design

Fonctions Points négatifs Bluetooth

Barre de son qui peut être un peu grande suivant le meuble

