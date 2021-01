Pluto TV, la nouvelle chaîne de VOD arrive en France

Publicité

Le marché des vidéos à la demande devrait bientôt connaitre un nouveau venu en France. En effet, ViacomCBS, propriétaire de Paramount et plusieurs autres chaines dans le monde, prévoit faire une nouvelle offre aux amoureux français de vidéos en streaming. Ce service portera le nom de « Pluto TV ». L’annonce des ambitions de cette nouvelle offre peut paraître un rêve, mais rien ne laisse planer le doute sur sa concrétisation. Cet article vous apporte des raisons crédibilisant la venue de ce service.

Pluto TV : un service bien muri par ViacomCBS

Le géant américain ViacomCBS est connu dans le monde cinématographique. La prospérité du studio Paramount ou des chaines CBS, MTV et Nikelodeon en sont les preuves. ViacomCBS a décidé de se lancer dans l’offre des vidéos à la demande, compte tenu de la demande excessive. Comptant sur son expérience et son influence dans le domaine, ViacomCBS n’entends pas faire dans la mesure lors de ses débuts. L’entreprise prévoit offrir, à travers sa plateforme Pluto TV, plus de 40 nouvelles chaînes. Elles seront très diversifiées et toutes aussi ludiques. Tous les genres de films y seront donc représentés (cinéma, séries, jeunesse, animation, téléréalité, lifestyle, crime et investigation, humour, sport, documentaires).

Pluto TV : une popularité de début très prometteuse

A partir de la seconde semaine du mois de février 2021, Netflix, Apple TV, Salto, Amazon Prime Video, devraient connaître un nouveau concurrent en France du nom de Pluto TV. Cette nouvelle offre de vidéos à la demande sera entièrement financée par les frais de publicités issues des autres chaines sous la coupole de ViacomCBS. Elle sera donc gratuite. Un critère qui pèsera énormément en sa faveur dans la balance face à la concurrence. Ce possible avantage amène les spécialistes à prédire des nombres très élogieux sur le nombre d’utilisateurs attendus sur le service. Au moins 35 millions d’utilisateurs repartis dans environ 24 pays et à travers trois continents (Europe, Asie et Afrique). Ce serait du jamais vu pour un service de vidéo en streaming naissant. On attend donc impatiemment cette date pour savoir si Pluto TV peut rivaliser réellement avec les anciens du streaming.

