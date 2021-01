Publicité

Les écouteurs Beats Flex sont des écouteurs intra-auriculaires, proposés au prix de 49,95 €, ils proposent des performances audio relativement agréables avec un design que l’on retrouve chez beaucoup de concurrents. Mais alors, sont-ils réellement convaincants ?

Caractéristiques techniques des Beats Flex

Design – Écouteurs intra-auriculaires

– Écouteurs magnétiques avec Lecture/Mise en pause automatique

– Hauteur : 16 mm

– Poids : 18,6 g Autonomie – Jusqu’à 12 heures d’écoute

– Grâce à la technologie Fast Fuel, quand la batterie est faible, une charge de 10 minutes offre 1,5 heure d’écoute Connectivité – Puce Apple W1 et dotée d’une connectivité Bluetooth

– Compatibles avec les appareils Android

Le design des Beats Flex

Décrits comme sans-fil, ces écouteurs ne sont effectivement pas reliés au téléphone par un câble. Pour assurer l’autonomie des écouteurs et leurs connectivités, ils sont néanmoins reliés par un câble. Ce design, très à la mode dans d’autres pays est appelé »tour de cou ».





Ces écouteurs ont un avantage, ils sont extrêmement légers avec un poids total annoncé par Beats de 18,6 g. Sur les côtés des écouteurs, vous retrouverez 2 boîtiers, le boîtier de droite qui sert à l’allumage et à éteindre l’appareil et le boîtier de gauche qui comporte les boutons de volume, le bouton play/pause ainsi que le port de charge USB-C.





Notons toutefois qu’un appui prolongé sur le bouton play/pause déclenchera Siri.

Les écouteurs sont dits intra-auriculaires, il faudra donc simplement les placer dans le canal auditif. 4 paires d’embouts sont fournies pour un maintien optimal du produit. Vous pourrez donc tester des embouts avant l’utilisation. Pour ma part, l’embout de base était parfaitement adapté.

Si vous n’appréciez pas les écouteurs intra-auriculaires, ce produit ne sera pas adapté pour vous. De plus, ils ne sont pas équipés d’ailette de maintien. Ils ont donc tendance à quitter le canal auditif après quelques secousses. Si vous courrez par exemple. Pensez donc à bien les enfoncer pour ne pas les faire tomber.

Les deux écouteurs sont magnétiques et se collent ensemble lorsque vous les rapprochez. Cela a pour effet de mettre automatiquement votre musique en pause ou en lecture. De plus, si vous décrochez les écouteurs lors d’un appel entrant, le décrochage se fera automatiquement et l’appel sera transféré dans les écouteurs.

Le design rappellera par exemple les OnePlus Bullets Wireless ou encore les Écouteurs sans fil SoundSport de chez Bose.

Les finitions et couleurs proposées sur ces Beats Flex

Les finitions sont très bonnes et l’appareil semble de bonne facture. Attention néanmoins, les câbles sont relativement fins et il est possible que si vous maltraitiez vos écouteurs qu’ils ne durent pas dans le temps. Notamment au niveau des jonctions entre l’écouteur en lui-même et le câble.

Le produit est proposé en 4 couleurs, Jaune Yuzu, Bleu ardent, Gris cendré et Noir Beats. Ils ne sont pas étanches et ne sont donc pas vraiment destinés aux sportifs, mais plutôt à une utilisation quotidienne au bureau ou dans les transports en commun par exemple.

Et le son alors, ça donne quoi ?

Très correct, c’est les mots qui décrivent le mieux les performances audio de ces Beats Flex.

Les basses sont bien présentes comme sur la majorité des équipements audio de la marque. Les aigus sont légèrement moins présents ce qui offre une expérience relativement équilibrée. Alors, oui, à ce prix, il ne faut pas espérer vivre la meilleure expérience audio de votre vie, c’est un fait. Mais néanmoins, pour 50 euros, il vous sera possible d’utiliser des écouteurs sans fils avec une qualité audio tout de même meilleure que celle des écouteurs fournis de base avec votre smartphone.

Pour une gamme de prix plus élevé, il est clair que des AirPods Pro ou que des écouteurs Powerbeats seront plus adaptés si vous recherchez vraiment une qualité audio plus élevée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la gamme supérieure des Powerbeats, rendez-vous dès maintenant sur le test réalisé par notre équipe !

Une connectivité optimale sur iOS

Équipés d’une puce Apple W1, ces écouteurs s’intègrent donc parfaitement dans l’écosystème Apple. Les écouteurs se connectent de la même manière que pour des AirPods. Via un simple, appuie sur le bouton »Connexion ». Sur Android, le téléchargement de l’application Beats sera nécessaire pour vérifier le niveau de batterie ou mettre à jour les écouteurs. Elle n’est toutefois pas obligatoire et vous pouvez parfaitement passer directement via le menu Bluetooth de votre smartphone.

Attention toutefois à ne pas confondre la puce W1 et la puce H1. Sur ces écouteurs, le déclenchement à la voix de Siri ne fonctionnera pas. Néanmoins, comme indiquer plus haut, l’activation de Siri via un appui prolongé sur le bouton play/pause est possible.

Une autonomie au top !

L’autonomie est vraiment le gros point fort de ces écouteurs. Beats annonce une autonomie de 12 heures sur le site internet de la marque et il faut dire qu’après quelques tests, le contrat est bien rempli ! La promesse de l’autonomie de 12 heures est respectée à condition bien entendu de ne pas utiliser vos écouteurs à pleine puissance. De plus, les écouteurs peuvent se recharger en environ 1 heure à 100 %.

Beats propose aussi 2 heures d’utilisation avec seulement 10 minutes de charge !

En clair, un très bon point du côté de la batterie !

Notre conclusion

Oui, ces écouteurs Beats Flex sont loin d’être parfaits, oui, le design très à la mode dans d’autres pays n’est pas encore vraiment démocratisé en France. Mais il faut quand même dire que pour seulement 50 euros, Beats ont frappés fort avec une autonomie au top du top, des performances audio relativement correctes, un produit très bien fini et proposé en 4 couleurs. Et une très belle alternative aux écouteurs livrés de base avec les smartphones qui déçoivent presque tout le monde !

La connectivité parfaite avec vos appareils Apple donne également un bon point.

Alors certes, des AirPods qui eux sont 100 % sans fil seront plus adaptés à la majorité des personnes de par le design et la qualité audio. Mais pour ceux qui recherchent des écouteurs sans-fil à 50 euros, nous vous les recommandons !

Vous souhaitez en savoir plus sur les autres produits proposés par Beats ? Rendez-vous sur le site internet de la marque.

Nous vous proposons également de découvrir l’excellent test des Beats Solo Pro !