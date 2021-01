Publicité

Canyon est une marque que l’on connaît dans le vélo et qui a présenté le Future Mobility Concept en fin d’année 2020. La marque est réputée et récompensée dans le cyclisme pour la qualité de ses gammes de vélo. C’est un fabricant qui couvre tous les univers dans le domaine du cycle. Du VTT, VTC, au vélo de route en passant par le vélo à assistance électrique plus récemment. Ces derniers se veulent particulièrement innovants tant sur le design que sur le plan technologique.

La firme allemande a collaboré avec l’Université d’Aachen pour son « Future Mobility Concept ». Un véhicule au design ultra moderne, très intrigant, à mi-chemin entre le vélo et le quadricycle léger.

Un concept novateur

Cette solution de mobilité futuriste permet de remplacer la voiture pour des trajets moyens (autonomie de 150 km). En pédalant, l’utilisateur entraine un moteur électrique qui assistera le véhicule jusqu’à atteindre les 25 km/h. Pratique pour se déplacer et effectuer ses trajets du quotidien. L’un des principaux avantages de ce concept est qu’il permet de circuler tout en étant protégé par un habitacle. Il peut alors se conduire en toutes les saisons, qu’il pleuve ou vente.

Dans l’engin, l’utilisateur s’installe dans une position mi-allongée avec les pieds sur les pédales. Le véhicule se contrôle via deux manettes de part et d’autre de l’assise, situées au niveau des hanches du conducteur. Avec ses 2m30 de long, le véhicule permet tout de même d’accueillir un enfant de moins d’1m40 derrière le conducteur. Une place limitée qui pourrait aussi servir à transporter des bagages.

Publicité

Le futur de la mobilité par Canyon

Avec ce Future Mobility Concept, Canyon dévoile sa vision audacieuse de l’avenir de la mobilité urbaine. La firme allemande bien implantée dans le deux-roues souhaite développer des vélos et concepts novateurs. Ils permettraient aux cyclistes de passer de la route à la piste cyclable sans encombre de par leur form factor.

Des engins durables et propres avec une capacité d’emport pour une personne ou des bagages. Et ce tout en bénéficiant d’une protection contre les éléments extérieurs via la carrosserie et la bulle panoramique.

Reste encore à voir le coût d’un tel engin ; et ce que prévoira la législation pour ce tout nouveau type de véhicule ; à mi-chemin entre le vélo et la voiture.